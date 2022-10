Enzo Miccio, cambio drastico: completamente trasformato grazie all’allenamento

Il wedding planner più famoso della tv Enzo Miccio, ha deciso di cambiare il suo fisico. Vediamo la trasformazione che lo ha reso ancora più affascinante.



La sua trasformazione è stata condivisa dallo stesso Enzo Miccio attraverso Instagram.

Chi è Enzo Miccio?

I più ricorderanno Enzo Miccio per la partecipazione al celebre programma Ma come ti vesti? affiancato da Carla Gozzi oppure per il suo lavoro di wedding planner, mostrato anche quello su Real Time attraverso un reality a lui dedicato. Tante sono le persone che, passando per le sue mani sapienti, si sono trasformate nell’aspetto.

Enzo Miccio è una personalità molto influente nel mondo dei matrimoni e il suo lavoro caratterizza gran parte della sua vita. Il che, lo rende molto richiesto. Tra gli ultimi matrimoni famosi che ha organizzato spicca quello di Federica Pellegrini, la ex nuotatrice che ha deciso di coronare il suo sogno d’amore nella città di Venezia. Tra le altre spose: Eva Grimaldi che ha sposato la sua Imma Battaglia ed Elettra Lamborghini.

Se, da un lato, Enzo Miccio ha scelto di condividere il suo lavoro, dettaglio dopo dettaglio, attraverso i suoi canali social, dall’altro è molto riservato per quel che riguarda la sua vita privata.

E’ difficile trovare qualche immagine che lo immortali insieme al parigino Laurent Miralles che è il suo compagno. Lo stesso Miccio ha raccontato un pezzo della sua storia a Verissimo:

“È una storia importante, ma complicata perché non viviamo nella stessa città. Ci vuole tanta forza e coraggio. Poi con il Covid non ci siamo visti per mesi”.

Enzo Miccio prima e dopo: completamente trasformato

Se in passato era stato Enzo Miccio a trasformare le persone rendendole migliori e con più fiducia in se stesse, adesso è stato lui stesso il protagonista di un make over che ha dello straordinario.

Una trasformazione che non gli è costata poco lavoro. Il wedding planner, infatti, ha deciso di dedicarsi anima e corpo all’allenamento. Ha condiviso diverse stories in palestra e persino un selfie a torso nudo che ha consentito a tutti di apprezzare il frutto del suo duro lavoro.

Qui sotto puoi trovare il confronto tra una foto risalente alla scorsa estate e il selfie di adesso in palestra. Il risultato è sbalorditivo. Anche se Enzo Miccio si è sempre distinto per la sua magrezza ed esile forma fisica, ora con tutti i muscoli al posto giusto è completamente diverso.

Una bella trasformazione anche per chi è abituato a vederlo sempre sui suoi profili social e mentre lavora sempre vestito di tutto punto. Siamo sicuri che il suo compagno parigino abbia molto apprezzato la trasformazione. Enzo Miccio è la testimonianza che lavorare duro su se stessi ripaga, anche in breve tempo.