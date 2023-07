Mozzarella, è proprio questa è la migliore marca da comprare: poco più di 1 euro

By

Mozzarella, questa è la migliore marca che devi comprare: è di ottima qualità e costa poco più di €1. L’hai vista sicuramente tante volte al banco frigo del supermercato.

Mozzarelle protagoniste di uno studio sulla qualità

Tra i prodotti più amati dagli italiani ci sono quelli caseari. L’Italia rispetto ad altre nazioni, si colloca ai primi posti nella lista dei Paesi tra i maggiori produttori di latticini.

Soprattutto nelle regioni meridionali dello Stivale, esistono tante realtà agricole caratterizzate dall’allevamento di animali che si occupano della produzione di latte, come bufale o capre, e da cui si ricavano prodotti caseari di alta qualità come per l’appunto le mozzarelle.

Eppure, non sempre questi latticini che arrivano sulle nostre tavole sono consigliabili. Le modalità di lavorazione e l’aggiunta di sostanze o ingredienti extra che non dovrebbero essere utilizzati, infatti finiscono col rendere questi prodotti delicati, pericolosi anche per la salute.

Oggi vogliamo parlare di uno studio condotto da una rivista francese, 60 Millions de Consommateurs, che ha preso in analisi ben 18 marchi tra quelli più utilizzati dai consumatori francesi. Al primo posto, si differenzia per l’altissima qualità un prodotto italiano. Ecco quale.

Mozzarella, questa è la migliore marca

La famosa rivista francese che si occupa della tutela dei consumatori, ha analizzato 18 marchi di prodotti caseari, mozzarelle in particolare, arrivando a definire quella che per qualità si differenzia dalle altre. E con grande orgoglio, possiamo dire che al primo posto c’è un prodotto italiano!

La valutazione ha tenuto conto chiaramente di parametri e valori differenti. Sono state analizzate mozzarelle realizzate con latte vaccino, per un totale di 12, e 6 invece con latte di bufala. L’esperimento si è svolto alla cieca, senza conoscere cioè a priori le marche dei prodotti analizzati.

Questi i parametri considerati:

consistenza della mozzarella;

gusto;

odore;

compattezza;

sapore;

umidità.

I laboratori hanno eseguito test del DNA per analizzare la provenienza del latte e verificare che si trattasse effettivamente di quello di bufala o di vaccino. Tutte le mozzarelle analizzate sono risultate lavorate con latte di ottima qualità.

Non è stata invece effettuata una ricerca di antibiotici che di solito vengono somministrati a bovini o pecore per evitare l’insorgenza di patologie come le mastiti. Non si può escludere dunque che i prodotti che andremo ora ad elencare ne siano privi.

Altro parametro tenuto in considerazione dagli studiosi è la tabella francese Nutriscore che consente di identificare i valori nutritivi dei vari prodotti che arrivano nei supermercati. La ricerca ha evidenziato che le migliori mozzarelle sono quelle lavorate con il latte di bufala. Dei 12 marchi analizzati e presi in considerazione, si distinguono per l’alta qualità:

Zanetti;

Galbani;

Lovilio della Lidl.

Al primo posto della classifica troviamo quindi un prodotto made in Italy che possiamo trovare in tutti i supermercati al prezzo di 1,68 euro. Il prodotto in questione lo potete vedere nella foto qui sotto.

Differente il discorso delle mozzarelle realizzate con il latte di vaccino che si possono considerare di media qualità. Questa la classifica:

Ambrosi;

Mozzarella Simply di Carrefour;

Mozzarella Carrefour Classic.

Tra i prodotti caseari invece da evitare di acquistare assolutamente:

Mozzarella Auchan;

Pâturage Bio.

Alcuni dei marchi che abbiamo menzionato e che sono stati oggetto di analisi fanno parte anche del mercato italiano. La mozzarella migliore che abbiamo indicato sopra, costa solo 1,68 euro al supermercato. Questa ricerca può rivelarsi utile dunque anche per i consumatori dello Stivale che vogliono effettuare acquisti consapevoli e in sicurezza.

La mozzarella è un prodotto delicato che deve essere lavorato alla perfezione. È importante dunque che la qualità del latte sia indiscutibile e che ciò che portiamo sulle nostre tavole sia di alta qualità.