Meteo in Spagna: drammatica alluvione

Meteo, la situazione in Spagna peggiora. Un gran numero di individui si sono ritrovati intrappolati all’interno dei propri veicoli, con un numero considerevole di operazioni di salvataggio in corso per liberarli.

La provincia di Saragozza, in Spagna, è stata colpita da un eccezionale nubifragio accompagnato da grandine. In un periodo di tempo inferiore a un’ora, alcune aree della città hanno registrato una precipitazione di 54,2 litri per metro cubo, causando l’allagamento di diverse strade.

Meteo drammatico, persone intrappolate

Di conseguenza, molte persone sono rimaste intrappolate nei loro veicoli, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre di sommozzatori. Fortunatamente, non ci sono state segnalazioni di incidenti o feriti nonostante la forte pioggia. Il consiglio comunale di Saragozza ha informato che le condizioni meteorologiche avverse hanno colpito l’intera città, interrompendo i servizi di trasporto pubblico.

La situazione più critica si è verificata sul Terzo Raccordo Anulare, vicino al Barranco de la Muerte, dove numerose persone sono rimaste intrappolate nei loro veicoli, vivendo momenti estremamente difficili.

Più di una decina di persone sono state salvate, compresi coloro che si sono aggrappati agli alberi lungo la strada. Sono stati segnalati danni alle abitazioni, locali e scantinati a Cuarte de Huerva e Burgo se Ebro a causa della tempesta. A causa dell’infiltrazione di acqua negli edifici, otto persone, tra cui quattro bambini, sono state evacuate da due case come misura precauzionale.

Gli agricoltori a Paniza hanno subito la completa perdita del raccolto di quest’anno nei vigneti a causa dei grossi chicchi di grandine che hanno causato gravi danni ai frutti.

Meteo di Saragozza

Nella provincia di Saragozza, in Spagna, sono state registrate alluvioni nella storia. Come in molte altre regioni, Saragozza è soggetta a eventi di alluvioni a causa di forti piogge o fiumi in piena.

Questi episodi possono causare inondazioni nelle aree circostanti, comprese le strade, le abitazioni e le infrastrutture. È importante prendere misure preventive e adottare sistemi di gestione delle acque per mitigare gli effetti delle alluvioni e proteggere le comunità locali.

Le alluvioni in Spagna nella storia

La Spagna ha una storia ricca di alluvioni a causa della sua posizione geografica e delle condizioni climatiche variabili. Le alluvioni possono essere scatenate da forti piogge, temporali, scioglimento delle nevi o eventi meteorologici estremi come uragani o cicloni tropicali. Ci sono diversi esempi significativi di alluvioni nella storia spagnola.

Una delle alluvioni più devastanti nella storia della Spagna è stata quella di Valencia nel 1957. Le intense piogge hanno causato l’esondazione del fiume Turia, provocando gravi danni a Valencia e altre città vicine. Si stima che più di 80 persone abbiano perso la vita in questa catastrofe.

Nel 1989, la città di Malaga, situata sulla costa meridionale della Spagna, è stata colpita da una violenta alluvione a seguito di forti piogge. Le strade si sono trasformate in fiumi, causando danni significativi alle infrastrutture e alle abitazioni. Più di 30 persone hanno perso la vita in questa tragedia.

Eventi meteo drammatici più recenti

Il fiume Ebro, il più lungo della Spagna, ha subito diverse alluvioni nel corso della sua storia. Nel 2003, una serie di intense piogge ha provocato l’esondazione del fiume, causando gravi danni alle città lungo le sue rive, tra cui Saragozza e altre località dell’Aragona. Le inondazioni hanno colpito anche le aree agricole, causando la perdita di raccolti e danni economici significativi.

Nel 2018, l’isola di Mallorca è stata colpita da forti piogge che hanno causato alluvioni improvvise. Questo evento ha provocato la morte di almeno 13 persone e gravi danni alle infrastrutture, inclusi ponti e strade. Le inondazioni hanno colpito principalmente la regione nord-orientale dell’isola.

Questi sono solo alcuni esempi delle alluvioni che si sono verificate in Spagna nel corso della sua storia.

Le aree più a rischio

La Spagna è un paese che presenta diverse regioni con differenti caratteristiche geografiche e climatiche, il che può influire sui rischi di alluvione. Tuttavia, alcune aree della Spagna sono generalmente considerate più a rischio di alluvione rispetto ad altre.

Le regioni costiere della Spagna, in particolare lungo la costa atlantica e la costa mediterranea, sono più soggette a episodi di alluvione.

Ad esempio, la regione della Catalogna, la Comunità Valenciana e l’Andalusia hanno sperimentato in passato gravi alluvioni a causa delle piogge intense e dei fiumi che superano la loro capacità di deflusso.

Inoltre, le aree vicine ai fiumi possono essere a rischio di alluvioni durante periodi di piogge abbondanti. La valle dell’Ebro, nella regione di Aragona, è considerata una delle zone a maggior rischio di alluvione in Spagna a causa del grande bacino fluviale e delle sue caratteristiche geografiche.

Le aree meno soggette a rischio

D’altra parte, le isole Baleari e le Isole Canarie sono generalmente meno soggette al rischio di alluvioni, poiché sono situate in zone più isolate e presentano meno fiumi di grande portata.

Isole Baleari, le caratteristiche clima e meteo

Le Isole Baleari, situate nel Mar Mediterraneo occidentale, godono di un clima mediterraneo tipico. Le estati sono calde e secche, con temperature medie intorno ai 30°C in luglio e agosto, occasionalmente superando i 35°C. Le notti estive sono piacevoli e fresche.

Gli inverni sono miti, con temperature medie di circa 15°C nei mesi più freddi, come dicembre e gennaio. Raramente le temperature scendono al di sotto dei 10°C.

La maggior parte delle precipitazioni si verifica durante i mesi invernali, da novembre ad aprile. Gli inverni sono caratterizzati da piogge moderate, mentre gli estati sono generalmente secche. Tuttavia, durante l’estate, possono verificarsi brevi rovesci di pioggia, spesso sotto forma di temporali.

Le Isole Baleari godono di un’abbondante esposizione al sole durante tutto l’anno, grazie alle sue giornate soleggiate e al clima mite. Questo contribuisce alla popolarità delle isole come destinazione turistica.

Durante i mesi invernali, le Isole Baleari possono essere influenzate dai venti, in particolare dal “Mistral”, un vento freddo e secco che soffia dal nord-ovest.