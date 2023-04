Cartone del latte, come riciclarlo: quando lo scoprirai non smetterai di farlo

Come si ricicla il cartone del latte? Invece di buttarlo via sarà semplice dargli una seconda vita: da provare subito.

Dare una seconda vita ai prodotti destinati alla spazzatura, non è solo un gesto nobile per aiutare l’ambiente. Divertirsi e liberare la fantasia, consente di realizzare nuovi oggetti avvalendosi solo di mani e qualche goccia di colla. Anche per il cartone del latte si può ottenere qualcosa di unico, personalizzato strizzando l’occhio alla natura. Con questo contenitore usato, si possono realizzare tantissime cose grazie al tetrapack che si adatta facilmente ai lavori manuali.

Dove si butta il Tetra Pack?

Il Tetra Pak è il materiale usato per ottenere il cartone del latte e di altre bevande. Nel tempo ha sicuramente costituito un elemento ottimale, migliorando la qualità dei prodotti e della loro conservazione.

Non solo, i dati hanno confermato un risparmio a livello energetico e industriale notevole. I cartoni hanno una forma regolare, sono leggeri e sono anche facili da assemblare per il trasporto. Prima di capire quali sono le tante idee divertenti per il riciclo è comunque bene conoscere le regole per la differenziata.

Prima di tutto, dopo l’uso, deve essere lavato usando poca acqua al fine di eliminare ogni tipo di residuo di prodotto interno. Si apre dalle linguette ove presenti e si appiattisce, gettandolo nel contenitore dedicato alla carta. Questa è la regola generale, ma si ricorda che in ogni caso è bene chiedere informazioni al proprio Comune di Residenza.

Cartone del latte, idee per riciclarlo

E se invece di buttarlo, si differenziasse? Ci sono tantissime idee per rendere un semplice cartone del latte qualcosa di nuovo per la casa o per la persona. Dare una seconda vita ai materiali è un ottimo gesto di risparmio anti spreco, pensando al futuro dell’ambiente.

Tra le tante idee si potrebbe realizzare:

Delle simpatiche fioriere , svuotando il contenuto e poi tagliando a metà il cartone. Lo stesso si può rivestire per poi fungere da piccole fioriere da regalare o mettere sul terrazzo. Il consiglio è di forarle sul fondo, aiutandosi con del terriccio per travasare le piante di fiori;

, svuotando il contenuto e poi tagliando a metà il cartone. Lo stesso si può rivestire per poi fungere da piccole fioriere da regalare o mettere sul terrazzo. Il consiglio è di forarle sul fondo, aiutandosi con del terriccio per travasare le piante di fiori; Un semplice cartone del latte può diventare anche una casetta decorativa da esporre dentro o fuori casa. Si possono dipingere e poi diventare dei porta penne, porta caramelle o qualsiasi altra cosa che la fantasia possa generare;

Un’altra idea originale è il cartone per il pop corn, mentre di guarda un film o una serie televisiva. Come si fa? Si ritaglia il cartone in Tetra Pack e poi si attualizza, con un motivo ondulato per dargli un tocco moderno. Si applica della carta colorata con della colla vinilica e quando è pronto si riempie di pop corn.

Gli esperti del fai da te hanno anche altre brillanti idee. Come si vede da vari tutorial sul web, si possono realizzare anche dei portafogli, essendo la base del Tetra Pack resistente e modulabile. Un’ottima idea regalo o un accessorio fai da te da usare tutti i giorni.