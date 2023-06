La rabbia nei confronti dell’arbitro Anthony Taylor dopo la finale di Europa League persa dalla sua Roma contro il Siviglia è costata cara a José Mourinho. Per decisione dell’Organo disciplinare, etico e di controllo della Uefa, infatti, il tecnico portoghese è stato squalificato per i prossimi quattro turni. Ma la stangata non è arrivata solo per l’allenatore giallorosso, anzi: anche i tifosi della squadra della Capitale non potranno partecipare alla prossima trasferta della loro squadra del cuore in ambito europeo, né potranno godersi il debutto in casa all’Olimpico.

E dalla Uefa non sono arrivate buone notizie neanche per la Fiorentina e per il West Ham. I tifosi Viola, infatti, non potranno partecipare alla prossima trasferta europea della squadra di Vincenzo Italiano per aver lanciato dei fumogeni in campo durante la finale di Conference League, mentre gli inglesi, che durante la partita avevano lanciato degli oggetti in campo e avevano ferito anche il capitano dei toscani, Cristiano Biraghi, le trasferte vietate saranno due. Per tutte e tre le società, sono arrivate anche multe salatissime.

