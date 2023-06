Nel Kentucky, un bambino di 5 anni è stato ucciso dal fratello di 7 con un colpo di pistola

È morto un bambino di cinque anni in Kentucky a causa delle ferite causate dagli spari di un’arma da fuoco. A sparare contro il bambino sarebbe stato il fratello di soli 7 anni che in qualche modo è entrato in possesso dell’arma. La tragedia si è consumata lo scorso lunedì nella contea di Jackson, ora gli agenti di polizia dovranno ricostruire il tragico incidente e capire come il bambino sia potuto entrare in possesso dell’arma.

Questa tragedia è solo l’ennesima che si è verificata in questo mese e che coinvolge i bambini. Sono molte le sparatorie accidentali che si verificano negli Stati Uniti d’America e che vedono protagonisti i più piccoli. Quest’ultimo avvenimento ha riacceso il dibattito sulla detenzione di armi da fuoco.

Muore un bambino di 5 anni per colpi di arma da fuoco, a sparare il fratello di 7

Ennesima tragedia negli Stati Uniti d’America a causa delle armi. Nella giornata di lunedì, 19 giugno 2023, si è verificato l’ennesimo tragico incidente che coinvolge dei bambini e le armi da fuoco.

Questa volta siamo in Kentucky dove un bambino di soli 5 anni è stato ucciso da un altro bambino di 7 anni con un’arma da fuoco. Da quanto riportato dai media i due bambini sarebbero fratelli.

La tragedia è avvenuta più precisamente in un’abitazione che si trova nella contea di Jackson, intorno alle 17:30, ora locale, dello scorso lunedì 19 giugno 2023. La polizia ha ricevuto la segnalazione di una sparatoria all’interno della casa.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno tentato di salvare la vita al bambino di 5 anni ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Un agente della polizia statale ha commentato quanto avvenuto: “è una tragedia ogni volta che succede qualcosa del genere. Non ci sono parole per descrivere ciò che st attraversando questa famiglia”.

La polizia dovrà ora capire come si sono verificati i fatti e come sia stato possibile per il fratellino più grande entrare in possesso dell’arma da fuoco che ha tolto la vita al bambino di 5 anni.

Episodi similari sempre più frequenti negli USA

Ciò che è avvenuto in Kentucky però è solo l’ultima tragedia che si è verificata negli ultimi giorni. In America ci sono molteplici casi simili di sparatorie accidentali che avvengono tra bambini che in qualche modo riescono ad entrare in possesso di armi da fuoco.

Questo mese sono diverse le sparatorie che si sono verificate. I primi di giugno una bambina di soli quattro anni è stata colpita dai colpi di un’arma da fuoco e uccisa da un altro bambino nello stato dell’Illinois.

Una settimana dopo un’altra vicenda similare ha coinvolto un bambino di soli sei anni che ha sparato due volte al fratellino dopo che si era impossessato dell’arma, questa volta è accaduto a Detroit.

Il bambino ferito è stato ricoverato in ospedale a causa delle ferite riportate ma fortunatamente è riuscito a sopravvivere.

Un altro bambino di soli tre anni è invece deceduto in Tennesse dopo essersi sparato da solo accidentalmente.

Tutte queste tragedie infuocano maggiormente il dibattito sul possesso di armi da fuoco negli Stati Uniti d’America, un tema sempre più caldo e discusso.