Dopo la vittoria del Gran Premio di Sepang, Bagnaia è a un passo dal titolo. Cosa servirà a Valencia per rimanere sopra Quartararo e diventare campione del mondo, tredici anni dopo Valentino Rossi?

Adesso la vittoria del mondiale è veramente vicina per Francesco Bagnaia. Manca ancora Valencia, ultima tappa del MotoMondiale, per aggiudicarsi il titolo. Al pilota di Torino basterà conquistare tre punti, in caso di vittoria di Quartararo.

Bagnaia, titolo a un passo: le combinazioni per il titolo a Valencia

È ormai lotta a due. Nonostante l’ottimo secondo posto di Bastianini a Sepang, il pilota del team Gresini è aritmeticamente fuori dalla corsa del mondale. Così come Espargarò. Rimangono dunque solo per Fabio Quartararo le speranze di un sorpasso, nei confronti dell’impeccabile anche oggi Francesco Bagnaia.

L’italiano, al vertice della classifica, conduce con 23 lunghezze di distacco rispetto al collega francese in seconda posizione dopo la vittoria in Malesia e il terzo posto del pilota della Yamaha.

Ma andiamo a vedere tutte le combinazioni che potrebbero far laureare campione del mondo Bagnaia, il prossimo 6 novembre a Valencia.

Il titolo all’ultima tappa non si decideva dal 2017, proprio a Valencia, ancora con un italiano protagonista. Quella volta era Marc Marquez – poi vincitore del mondiale – ad avere 21 punti su Dovizioso.

A Bagnaia stavolta per vincere basterà, a differenza del collega ducatista, arrivare prima di Quartararo a Valencia. Altra ipotesi, visti i tanti punti di distacco, al pilota torinese basterà arrivare in 14esima posizione per la vittoria matematica.

Inoltre, se Quartararo non dovesse vincere a Valencia, sarà vittoria automatica (il primo posto vale 25 punti).

Altro dato: Quartararo non ha mai vinto nelle ultime 6 gare del Mondiale. Adesso il francese dovrà però provare a vincere, sperando nel mezzo miracolo. Ultima ipotesi quella dell’arrivo a pari punti. Uno scenario che vedrebbe ancora in vantaggio il motociclista italiano, visti il numero di successi: sette contro i tre del rivale.

Francesco Bagnaia: “Una delle vittorie più significative”

Una delle più belle vittorie, in una lunga battaglia contro Enea Bastianini. Francesco Bagnaia che si avvia verso il titolo il prossimo 6 novembre, ha commentato la sua ultima gara di Sepang: “La partenza è stata incredibile – ammette – me l’ero studiata ed è andata davvero bene“.

Vittoria non facile, perché come ricorda ai microfoni in post gara, il duello con il collega italiano è stato molto impegnativo: “Enea è andato davvero forte. Ieri questo risultato non era scontato, c’era lo spettro dell’errore“.

Non c’è rammarico per Bastianini, che ha lottato fino alla fine ma si è dovuto arrendere a una gara dalla chiusura del mondiale. Per lui sono adesso nulle le possibilità di vittoria: “Ci ho provato, volevo sorpassare Bagnaia ma non ci sono riuscito“.