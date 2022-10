Elenoire Ferruzzi indossa una parrucca al GF Vip: ecco il motivo

Elenoire Ferruzzi, concorrente del Gf Vip sette indossa una parrucca. Ecco il motivo per cui ha optato per questa soluzione.

Lo scorso 19 settembre, su Canale 5 ha avuto il via la settima edizione del Grande Fratello Vip, ancora una volta condotta da Alfonso Signorini che ha voluto al suo fianco due opinioniste d’eccezione: Sonia Bruganelli (al suo secondo mandato) e Orietta Berti.

Tra i vip che hanno fatto ingresso all’interno della casa più spiata della televisione italiana c’è anche Elenoire Ferruzzi, donna transgender, che è diventata famosa per via di alcuni suoi video virali che hanno fatto il giro del web.

Elenoire Ferruzzi al GFVip

Sin da subito la donna è stata amatissima dal pubblico per via del suo modo di fare irriverente e senza peli sulla lingua, ma dopo alcune settimane il suo apprezzamento è andato ad affievolirsi.

I motivi per cui alcuni telespettatori sono rimasti un po’ delusi dalla loro beniamina è stato per via di alcuni comportamenti che Elenoire ha avuto nei confronti di alcuni suoi inquilini all’interno del reality.

In primis, la Ferruzzi ha sparlato di Ginevra Lamborghini e di Nikita Pelizon dopo soli pochi giorni dall’inizio del reality, facendole passare per delle poco di buono per aver accolto in maniera troppo entusiasta i nuovi arrivati Edoardo Donnamaria e Daniele Del Moro.

Secondo la donna, una di loro si sarebbe avvinghiata a gambe aperte su uno dei concorrenti in questioni simulando un atto sessuale. Successivamente, Elenoire si è invaghita di Luca Salatino.

L’ex protagonista di Uomini e Donne, aveva stretto con lei un rapporto di amicizia molto profondo e la Ferruzzi aveva scambiato alcuni suoi atteggiamenti per un interesse a tal punto da accusarlo di non voler dire la verità in quanto si vergognava di lei.

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso, sono state alcune frasi dette dalla concorrente nei confronti di Marco Bellavia e della sua condizione di salute. Infatti per via di queste esternazioni, Elenoire è stata punita dal Gf Vip andando in nomination diretta.

Il pubblico, però, ha deciso di salvarla e dopo questo televoto, la donna non ha avuto modo di cimentarsi nuovamente col giudizio del pubblico in quanto è risultata sempre o la preferita di una delle due opinioniste o una dei concorrenti preferiti dagli altri inquilini.

Perchè Elonoire indossa una parrucca?

Negli ultimi giorni, Elenoire ha ammesso di vedere Daniele Del Moro interessata a lei e ad avvalorare questa tesi è stata anche Sofia Giaele De Donà, mentre per i telespettatori è solo un ennesimo abbaglio da parte della donna.

Sono stati proprio loro, a rimanere sorpresi riguardo un segreto che la Ferruzzi non ha mai svelato. Ossia quello di indossare una parrucca all’interno della casa e non rivelare l’aspetto dei suoi veri capelli.

In un filmato che ha fatto il giro del web, la donna è intenta a sistemarsi i suoi lunghi capelli biondi svelando che si tratta di una parrucca. Il motivo della sua scelta non è certo, ma potrebbe essere per via dei problemi di salute che ha avuto qualche anno fa.

ma io pensavo fossero capelli suoii invece è una parrucca 💀#GFVIP PIC.TWITTER.COM/HS6G6XKPON — 𝒻𝓇𝒶𝓃𝒸𝑒𝓈𝒸𝒶_༻꧂ (@francesca_g09) OCTOBER 21, 2022

Infatti, Elenoire, che ha cominciato la sua carriera partecipando al programma Baciami Stupido di Maurizia Paradiso, è stata ricoverata in fin di vita per molti mesi per via del Covid-19.

La star del web è stata intubata in condizioni critiche rischiando di morire per ben 8 volte, a tal punto che i medici chiamavano spesso i suoi genitori dicendo di aspettarsi da un momento all’altro una notizia negativa.

Fortunatamente, però, Elenoire è sopravvissuta e dopo il suo ricovero si è mostrata molto dimagrita e deperita e proprio per questo motivo, la malattia potrebbe aver debilitato il suo cuoio cappelluto e per questo la donna ha deciso di indossare una parrucca finché i suoi capelli non tornino come quelli di una volta.