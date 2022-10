Aria condizionata a costo zero, il trucco per accenderla senza consumare gasolio

Aria condizionata a costo zero in auto? È possibile con un piccolo trucco da mettere subito in atto, senza il consumo di gasolio.

L’aria condizionata è importantissima in auto e spesso non ci si può rinunciare. Una volta era presente solo nella auto di lusso o con performance di altissimo livello, mentre oggi è un accessorio normale che si trova già in dotazione.

Il riscaldamento globale e il cambiamento delle temperature ha portato, inevitabilmente, ad aver bisogno di fresco soprattutto durante la guida. È anche una questione di sicurezza contando il fatto che guidare con il caldo potrebbe essere molto pericoloso: quando l’abitacolo raggiunge sino a 45° di temperatura al suo interno è impossibile toccare il volante e non sentirsi male.

Purtroppo, non tutti i conducenti conoscono il trucco per usare l’aria condizionata senza sprecare benzina risparmiando non poco sulla bolletta.

Come funziona l’aria condizionata in auto

Come accennato, l’aria condizionata in auto è fondamentale per tutti e non se ne può di certo fare a meno. Così come il riscaldamento, questa non è più un optional per pochi eletti ma una caratteristica presente in tutte auto.

È bene ricordare che il condizionare d’aria in auto non è assolutamente gratis, prima di tutto perché deve essere controllato e ricaricato ogni anno da un meccanico esperto e poi consuma benzina, impattando sulla potenza che viene generata dal motore.

Le bocchette dovranno essere preferibilmente tenute verso l’alto, non solo per una questione di salute ma anche per distribuire l’aria in maniera ottimale in tutto il vano interno.

Prima di vedere il trucco per usare l’aria condizionata senza sprecare gasolio, si ricorda che il Codice della Strada vieta i conducenti di sostare con l’auto mentre il climatizzatore è acceso. In caso contrario, le sanzioni possono arrivare sino a 400 euro da pagare nell’immediato.

Climatizzatore auto senza consumare gasolio: il trucco vincente

Il trucco vincente per risparmiare quanto si usa il climatizzatore in auto è sicuramente non abbassare la temperatura. Questa abitudine fa male alla salute per gli sbalzi termici, inoltre consuma maggiore quantità di benzina e di soldi per il pieno. Il compressore che riceve l’input di erogare temperature basse quando fuori son alte, impatta con il motore e la sua performance richiedendo sempre più energia e “nutrimento” di gasolio.

Ovviamente, il discorso similare riguarda le persone che accendono l’aria condizionata quando la vettura è rimasta sotto il sole per molte ore. Per non sprecare benzina è ottimale aprire i finestrini e lasciare che il calore esca, solo dopo qualche minuto si attiva l’aria condizionata e si spreca meno gasolio areando l’abitacolo in maniera corretta. Subito dopo si potranno chiudere i finestrini, lasciando la temperatura fissa sui 23 gradi così da non sudare, avere sollievo e non dover rifare il pieno.

Questi sono tutti piccoli suggerimenti da parte di esperti, da prendere in considerazione al fine di preservare portafoglio e salute.