Moto Gp, in Australia Bagnaia arriva terzo e si prende il primo posto nella classifica generale

Mancano solamente due tappe per terminare il Mondiale della MotoGp per l’anno 2022. Diciotto gare su 20 disputate dai primi di marzo iniziate in Qatar e che vedranno la sua conclusione il 6 novembre a Valencia, in Spagna. L’ultima gara appena conclusa in Australia ha avuto un circuito lungo 4.4 chilometri con ben 27 giri nel circuito di Phillip Isand.

La terz’ultima data della stagione ha visto salire sul podio Rins, seguito da Marquez e da Bagnaia che taglia il traguardo festeggiando vittorioso il suo terzo posto che significa soprattutto il primo posto nella classifica generale.

La vittoria della Suzuki al Gran Premio in Australia

Conclusa la gara della Moto gp in Australia è tempo di analizzare come si è svolta la corsa che ha visto la vittoria di Alex Rins, segnando un pezzo di storia importante per la Suzuki perché dal prossimo anno non sarà più in competizione.

Secondo Posto, invece, per Marc Marquez seguito da Francesco Bagnaia che con la sua Ducati a due gare dalla finale in Valencia si conferma nuovo leader del Mondiale con 14 punti di vantaggio sul francese Fabio Quartararo che al sedicesimo giro dalla fine è caduto dalla sua Yamaha.

“Al via ho avuto qualche difficoltà con l’abbassatore anteriore, però ho cercato subito di tornare davanti. Quando mi hanno segnalato che Quartararo era fuori, mi sono detto: sarebbe bello vincere, ma a questo punto non rischiamo troppo nel finale. Sono felicissimo del podio, va bene così. E ora cerchiamo di divertirci anche a Sepang”

Queste le dichiarazioni di Bagnaia che si è mostrato orgoglioso del suo terzo posto, dato che la Ducati insegue il podio dal 2007.

I risultati della gara

“Grazie a tutti, ho la pelle d’oca: è fantastico chiudere questa avventura in Suzuki con una vittoria”

Dichiara il vincitore spagnolo del circuito di Phillip Isand, che dal prossimo anno vedrà il ritiro dalle scene della Suzuki. Quattro gli italiani nella top 6: Francesco Bagnaia (Ducati), Marco Bezzecchi (Ducati), Enea Bastianini (Ducati), Luca Marini (Ducati), rispettivamente terzo, quarto, quinto e sesto posto. Una giornata produttiva anche soprattutto per la scuderia di Borgo Panigale, quindi, che riesce a piazzare in classifica 6 moto su 8, tutte consecutivamente.

L’Aprilia con il centauro Aleix Espargaro si aggiudica il nono posto, il quale ha avuto la meglio Bagnaia che ha saputo recuperare in fretta. Oltre a Quartararo, ritiro dalla corsa anche per il francese Miller: pare abbia sbagliato una steccata dopo aver avuto problemi con una ruota anteriore al quarto giro.

Un circuito impegnativo quello australiano, che richiede parecchio impegno circa la velocità di percorrenza in curva.