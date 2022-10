Ignazio La Russa giovanissimo, lo scatto dal passato: ecco com’era

Un Ignazio La Russa inedito con uno scatto dal passato ci fa scoprire com’era da giovane. Torniamo insieme indietro nel tempo?

Oggi Presidente del Senato, Ignazio La Russa è in politica da tantissimo tempo e gli scatti quanto era giovane riportano – in qualche modo – indietro negli anni. Carattere forte e deciso ha fondato insieme alla Meloni il partito Fratelli d’Italia portandolo sino a dove è arrivato oggi. Lo avete mai visto da giovanissimo? Ecco uno scatto che arriva direttamente dal passato per svelare un mondo che alcuni hanno vissuto e altri no.

Ignazio La Russa: chi è il nuovo Presidente del Senato

Un siciliano adottato da Milano, Ignazio La Russia è nato il 18 luglio 1947 a Paternò in provincia di Catania, trasferitosi al nord negli anni sessanta insieme alla famiglia. In più interviste ha confermato che la sua isola resterà sempre nel cuore e sarà sempre un vero punto di riferimento.

Il padre, Antonio, era un segretario del Partito Nazionale Fascista della zona e poi successivamente senatore. I suoi fratelli sono in politica e nella giustizia – Romano è un assessore mentre Vincenzo è un avvocato.

Ha studiato al college di St. Gallen in Svizzera Tedesca per poi laurearsi in Giurisprudenza al Pavia presso l’Università. Il mondo della politica è nel sangue di tutta la famiglia, tanto che inizia a muoversi tra i movimenti studenteschi di destra e ne diventa un vero leader.

In quegli anni ha conosciuto la moglie e dal loro amore sono nati tre figli: Geronimo, Lorenzo Cochis e Leonardo Apache. Molto legato alla sua famiglia, i nomi dei figli sono particolarissimi e scelti appositamente con la moglie per dare omaggio ai popoli indiani d’America di cui ammirano la storia e la tenacia.

Ignazio La Russa da giovane: lo scatto dal passato

Come anticipato, oggi Ignazio La Russa è il nuovo Presidente del Senato voluto fortemente dai suoi colleghi. Un incarico che aspettava da tempo, avendo mangiato pane e politica sin dalla scuola.

Nel 1971 è diventato il responsabile del Fronte della Gioventù, un movimento giovanile collegato al Movimento Sociale Italiano. Poi nel 1985 è diventato il consigliere regionale della regione Lombardia e poi nel 1992 è stato eletto a Milano in Senato e Camera.

Nel 2001 diventa il presidente dei deputati per Alleanza Nazionale per poi diventare il coordinatore nazionale del partito. Con Alleanza Nazionale passa tantissimo tempo, sino al 2008 quando diventa il coordinatore del Popolo delle Liberà. Il 2012 è l’anno della decisione e insieme a Giorgia Meloni fonda il partito Fratelli d’Italia.

Ma adesso torniamo indietro nel tempo sino al 1973 con questo scatto di Ignazio La Russia in quei giorni tra politica e gioventù. La Russa è sempre stato un uomo a contatto con la politica e con le idee molto chiare, sino a svilupparle man mano nel tempo.