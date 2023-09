Capretta uccisa a calci, 12 ragazzi denunciati e oggi manifestano gli animalisti

By

Sono 12 i ragazzi denunciati per l’uccisione di una capretta a Fiuggi, durante un compleanno dei 18 anni. Oggi manifestazione da parte degli animalisti, che chiedono la gogna pubblica.

L’uccisione di una capretta inerme durante un diciottesimo ha sconvolto l’opinione pubblica, rimasta basita davanti a tanta crudeltà nei confronti di un animale innocente. Ad ammazzarla a calci è stato un gruppo di ragazzi durante la festa dei 18 anni di uno di loro, avvenuta in un agriturismo tra Anagni e Fiuggi. Ora, per quella violenza insensata, 12 ragazzi sono stati denunciati. Intanto, per la giornata di oggi, gli animalisti hanno organizzato una manifestazione di protesta e chiedono a gran voce che i nomi dei responsabili vengano resi pubblici.

Capretta uccisa, 12 ragazzi denunciati e monta l’ira degli animalisti

L’iniziativa degli animalisti, non a caso, è stata chiamata “Fuori i nomi”. Le persone coinvolte sfileranno con foto e nomi e cognomi dei responsabili di tanta violenza nei confronti degli animali. A spiegarne il motivo è stato l’attivista Enrico Rizzi, che ha anche organizzato la manifestazione.

“Dal momento che lo Stato è assente, vogliamo che tutti sappiano chi è il responsabile. Tu maltratti un animale e, visto che lo Stato non ti punisce come si deve, è giusta la gogna pubblica. Tutti devono sapere il nome e il cognome” ha spiegato ai giornalisti di Repubblica l’uomo.

“Molti dei protagonisti, che hanno partecipato alla festa di 18 anni della figlia della comandante della Forestale di Filettino, il maresciallo Stefania Cinti, sono i figli della ‘Fiuggi bene'” ha quindi aggiunto. E in effetti pare sia proprio così.

Tra i partecipanti alla festa di compleanno, infatti, anche il figlio di un dirigente comunale, oltre al figlio dell’assessora alle Politiche educative, servizi per l’infanzia, sport e giovani di Fiuggi, ovvero Laura Latini. Inoltre, uno degli invitati è anche figlio di un poliziotto.

Sono dodici, in totale, i ragazzi denunciati: si tratta di cinque minorenni e sette maggiorenni. Oltre a chi ha ucciso materialmente l’animale, ad essere accusato è finito anche chi ha incitato gli amici con urla e grida.

Capra uccisa durante un diciottesimo: cosa è successo

L’accaduto risale a sabato 26 agosto, quando un gruppo di ragazzi partecipanti alla festa per la maggiore età di uno di loro si è trasformata in un’uccisione barbara a colpi di calci di una capretta, ospite di un agriturismo tra Anagni e Fiuggi.

Non solo i giovani si sono “divertiti” a massacrare di botte l’animale, ma hanno anche registrato il tutto su un video, che hanno poi condiviso sui social. Peccato che ciò sia un reato, ovvero quello di maltrattamento di animali.

La povera bestia è stata lanciata dapprima da una finestra della struttura, e poi alcuni dei ragazzi sono scesi, e non paghi hanno iniziato a prenderla a calci, finendo per ucciderla. Una morte terribile e crudele e che oggi gli animalisti stanno condannando con forza tramite una manifestazione durante la quale esporranno nomi e cognomi dei responsabili, per i quali ritengono giusta la cosiddetta “gogna pubblica”.