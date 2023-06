Cgil in piazza a Roma per la sanità, Landini “Basta tagli”

Si sta tenendo in queste ore la manifestazione organizzata dalla Cgil per la difesa della salute pubblica, il segretario Landini sottolinea “Basta tagli, bisogna investire”. Il corteo, partito da piazza della Repubblica, è arrivato in Piazza del Popolo, dove è stato allestito un placo sul quale verranno fatti numerosi interventi. A chiudere la manifestazione sarà proprio il segretario generale Maurizio Landini. Presente anche il segretario del PD Elly Schlein, che ha salutato con calore l’uomo. Presente anche Stefano Bonaccini presidente della Regione Emilia-Romagna.

Il corteo della Cgil è arrivato in Piazza del Popolo a Roma, dove è stato allestito un palco su cui si stanno tenendo gli interventi. Tra le personalità presenti, non solo, ovviamente, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, ma anche Elly Schlein, segretario del Pd, Stefano Bonaccini presidente dell’Emilia Romagna e Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. La manifestazione voluta dal sindacato è dedicata alla difesa della salute pubblica: Landini ha sottolineato come in 20 anni siano stati tagliati 40 miliardi ad essa dedicati. Grande la partecipazione dei cittadini, con persone arrivate da ogni regione d’Italia, Emilia Romagna inclusa, con lo slogan “la regione che resiste”. Il segretario della Cgil ha dichiarato che il sindacato non ha nessuna intenzione di arrendersi e che non esclude uno sciopero generale, come ultima forma di protesta.

Manifestazione Cgil per la salute, Landini: “Tagliati 40 miliardi”

“La Cgil e un centinaio un di associazioni, giovani e pensionati, sono in piazza perché vogliono difendere il diritto alla salute, anche sul lavoro, e chiedere il rilancio del Servizio sanitario nazionale. Basta tagli. Abbiamo bisogno di investire e di non perdere neanche un euro del Pnrr, di fare assunzioni e garantire i servizi sul territorio che sono decisivi” ha detto Landini.

“La piazza è aperta a tutti coloro che vogliono difendere la Costituzione e cambiare il Paese. Noi non rispondiamo a questo o a quel governo e partito. Abbiamo le nostre proposte. E’ il governo che non sta discutendo con i sindacati. Non siano pregiudiziali, chi ha pregiudizi è questo governo. Non siamo ascoltati” ha detto il segretario generale della Cgil, aggiungendo che “In 20 anni sono venuti meno 40 miliardi ed ora la sanità pubblica è in ginocchio”.

In piazza, a supportare la manifestazione di protesta, anche il segretario del Partito Democratico Elly Schlein, che ha incontrato Landini nei pressi del palco di Piazza del Popolo: “Siamo felici di partecipare a questa piazza a difesa della sanità pubblica universalistica. Una battaglia che ci sta molto a cuore su cui anche il Pd si sta mobilitando perché mancano le risorse, il governo sta scegliendo di tagliare i servizi alle persone. Le liste di attesa sono troppo lunghe, manca il personale, mancano medici di base, non vediamo l’attenzione che serve sulla cura delle persone” ha dichiarato Schlein a margine dell’evento, aggiungendo infine che “È una maggioranza che parla spesso di sicurezza ma non parla mai di sicurezza sul lavoro. Non si può continuare a morire di lavoro e di stage in Italia”.