Mosche, assurdo: basta scrivere questo numero su un foglio per farle sparire da casa

Mosche: basta scrivere il numero acchiappamosche per farle sparire da casa. È assurdo!

Con l’arrivo della stagione estiva inizia l’invasione delle mosche, zanzare e di altri fastidiosi insetti. L’utilizzo di repellenti chimici non è sempre la soluzione efficace, considerando anche le conseguenze dannose alla salute umana.

C’è un numero acchiappamosche che potrebbe risultare la soluzione efficace per dire definitivamente addio a questi fastidiosi insetti che invadono la nostra abitazione e gli spazi esterni. Basta scrivere questo numero su un foglio per fare sparire le mosche dalla propria casa.

Mosche: quali sono i validi rimedi naturali per dire addio a questi insetti?

Con l’arrivo della bella stagione la nostra abitazione viene invasa dalle mosche, zanzare e da altri fastidiosi insetti. Ci sono validi rimedi naturali per dire addio alle mosche:

ciotola d’aceto sul davanzale e sul balcone per fare scacciare gli insetti,

sul davanzale e sul balcone per fare scacciare gli insetti, disporre i chiodi di garofano all’interno delle fettine di limone per evitare che le mosche invadano la propria abitazione,

all’interno delle fettine di limone per evitare che le mosche invadano la propria abitazione, la lavanda è un fiore dal profumo intenso che è efficace per dire addio alle mosche. In particolare, disporre dei rametti di lavanda sulle finestre o sui balconi è un rimedio naturale per impedire l’entrata degli insetti nella propria abitazione,

è un fiore dal profumo intenso che è efficace per dire addio alle mosche. In particolare, disporre dei rametti di lavanda sulle finestre o sui balconi è un rimedio naturale per impedire l’entrata degli insetti nella propria abitazione, l’odore intenso della menta fa impazzire le mosche. Per questo, è una buona soluzione creare dei rametti di menta da attaccare alle maniglie delle finestre o delle porte,

fa impazzire le mosche. Per questo, è una buona soluzione creare dei rametti di menta da attaccare alle maniglie delle finestre o delle porte, l’eucalipto è un’altra pianta aromatica che aiuta a tenere lontane le mosche e le zanzare dalla propria casa.

Addio mosche con il numero acchiappamosche

Oltre ai validi rimedi naturali efficaci è possibile scrivere su un foglio un numero acchiappamosche che consente di allontanare le mosche dalla propria abitazione.

Non si tratta di una vecchia leggenda metropolitana, ma la combinazione numerica 58 viene vista dalle mosche come un predatore in grado di tenerle lontane. Per essere un vero numero acchiappamosche il numero 58 deve essere scritto a caratteri alti almeno 20 cm di altezza.

La conferma sull’efficacia di questo numero acchiappamosche è stata validata dal professor Orlando Rubén Yáñez, Docente dell’Universidad Complutense di Madrid (UCM), il quale ha sperimentato in prima persona:

“Il primo giorno ero a casa per un’influenza e devo ammettere che è stato solo un passatempo in cui non riponevo alcuna speranza. […] Ma già dopo che i primi esperimenti evidenziavano tutti questa cosa del numero 58, ho cominciato a prenderli più seriamente.”

Basta scrivere su un foglio il numero 58 e appenderlo al frigo o al vetro della finestra per dire addio alle mosche.