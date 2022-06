Gigi D’Alessio senza cuore, l’inaspettato gesto alla Tatangelo: imperdonabile

Gigi D’Alessio cancella totalmente Anna Tatangelo dalla sua vita: a quanto pare le ferite del loro passato non si sono ancora rimarginate.

Tutti gli appassionati di Gigi D’Alessio conoscono bene la storia d’amore tra lui e Anna Tatangelo. Dal loro amore è nato anche un figlio, e la coppia è stata al centro di numerosissimi gossip. Anche la storia della loro rottura ha fatto parlare moltissimo.

Di voci ce ne sono state tante, come ad esempio quella sul matrimonio: secondo alcuni i due si sarebbero lasciati perché lei sognava l’abito bianco, ma lui non ne voleva sapere. Quello che è certo è che i due non sono rimasti in buoni rapporti.

Molte coppie di famosi, dopo la separazione, sono rimasti in ottimi rapporti, soprattutto dopo così tante cose condivise. Abbiamo l’esempio di Al Bano e Romina Power, ma anche di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che dopo tanti anni hanno deciso di regalarci il sorriso baciandosi in diretta.

A quanto pare non è affatto il caso di Gigi D’Alessio, che sembrerebbe proprio aver cancellato ogni traccia della bella Anna Tatangelo dalla sua vita. La notizia scoop ha lasciato i fan con l’amaro in bocca.

Anna Tatangelo totalmente cancellata da Gigi D’Alessio: lui ha vietato a tutti quanti di nominarla

Una notizia che lascia l’amaro in bocca a tutti coloro che hanno seguito la storia d’amore tra Anna e Gigi con interesse: anche dopo anni dalla rottura, i due non ne vogliono sapere di tornare in buoni rapporti.

Come alcuni di noi sapranno, il cantante napoletano ha deciso di festeggiare i suoi trent’anni di carriera in Piazza Plebiscito, in un evento chiamato Uno come te- Trent’anni assieme. Il cantante ha invitato sul palco tanti personaggi che sono stati importanti per lui e per la sua carriera.

Un pensiero davvero fantastico per celebrare una carriera davvero invidiabile. Tuttavia una cosa non è sfuggita al pubblico: dov’era la Tatangelo? Nonostante la separazione della coppia, lei ha rappresentato un punto importantissimo della sua vita, e in molti si aspettavano che il cantante l’avrebbe invitata.

Purtroppo non è stato così, e il settimanale Chi ha anche lanciato uno scoop secondo cui Gigi avrebbe cancellato ogni ringraziamento o riferimento a lei, e avrebbe chiesto agli ospiti di evitare di citarla, per non riaprire ferite probabilmente non ancora del tutto rimarginate, nonostante gli anni.

Certo ci aspetteremmo un comportamento diverso da due persone adulte e mature che hanno condiviso tante cose, ma non possiamo biasimare il cantante, non sapendo quanto ancora stia male ripensando al suo passato.