Mettilo in bagno e cucina e non vorrai più buttarlo via: lo scartate ogni volta

Nella dama di plastica trasparente che compri al supermercato piena di olio o di vino c’è un oggetto che non devi buttare mai? Conservalo e mettilo in bagno oppure in cucina.

Quante volte hai comprato la dama il plastica trasparente al supermercato da 5 litri, contenente olio oppure vino?

Stiamo parlando di quella specie di piccola damigiana che trovi negli scaffali degli store, comoda e pratica da portare grazie ad un particolare manico posizionato proprio intorno all’imboccatura.

Solitamente questo manico è di colore giallo o rosso ed è corredato di un cerchio dentellato all’interno. In genere l’abitudine è quella di estrarlo dalla dama in plastica quando magari la si deve posizionare in qualche posto, ma se la si deve trasportare bisogna lasciarlo perché consente di alzarla senza troppa fatica.

Il manico è realizzato in plastica molto resistente, e considerato che tiene 5 chili di liquido, lo è davvero, tanto che puoi usarlo anche per molti altri scopi, mettilo sia in bagno che in cucina, ma anche in altri punti della casa per mantenerla in ordine. Sicuramente non ci hai mai pensato prima, ma dopo che avrai scoperto cosa puoi fare con questo manico non lo getterai più.

Utile per poggiare le spugne sul lavello

Per poterlo usare come poggia spugna per i piatti è sufficiente piegare il manico in modo da torcere il buco centrale e poterlo infilare nel rubinetto del lavello della cucina.

Una volta che lo hai introdotto, fallo scivolare leggermente fino alla base del rubinetto e poggia sopra il cerchietto la spugna per i piatti. Rimarrà pulita più a e libera dai batteri.

Ottimo per fare spazio nell’armadio

Il manico della dama è perfetto per liberare l’armadio e fare più spazio. Quante volte ti è capitato di ammassare le grucce e di non trovare più vestiti che vorresti indossare? Con questo pratico oggetto puoi mettere fine al disordine e mantenere i vestiti più larghi nell’armadio.

Applica il manico in una gruccia e mettine un’altra nella parte sottostante. In questo modo potrai mettere più vestiti nello stesso spazio!

Puoi anche utilizzare il cerchietto indipendentemente dalla gruccia, appendendolo direttamente alla bacchetta interna del guardaroba, per potervi infilare sciarpe, foulard, cinture e tanto altro.

Ideale per poggiare le spine di elettrodomestici

Versatile e funzionale, il manico della dama in plastica è ideale anche per poggiarvi sopra le spine degli elettrodomestici invece di poggiarli sul pavimento e correre il rischio di inciampare. Posizionale sulla parete accanto alla presa e incollale con del biadesivo.

Quando sarà il momento di staccare la spina dell’elettrodomestico non devi fare altro che infilarla nel cerchietto ed è fatta!

Crea dei poggia mestoli originali in cucina

Sfruttabile anche in cucina, il manico in plastica del flacone puoi diventare anche un poggia mestoli originale e creativo. Mettili sulla parete con della colla oppure con del biadesivo, avendo cura di posizionare la parte rotonda sopra e il manico quadrato sotto, così da potervi appendere i mestoli.

Poggia asciugamani in bagno utile e versatile

Comodo anche da utilizzare in bagno come poggia asciugamani, il manico della dama in plastica è sicuramente un oggetto molto originale e creativo.

Posizionalo dove preferisci, accanto al lavandino oppure al bidet, oppure su un’altra parete, sempre con la parte rotonda sopra e quella quadrata sotto, per avere più spazio dove infilare l’asciugamani oppure altri oggetti.

Supporto per il wc, pratico e flessibile

Perfetto da usare come supporto del wc, il manico della bottiglia dell’olio è indicato per agganciare il sedile del water con il bordo in spugna che si mette sopra per proteggerlo e mantenerlo più pulito.

In questo modo, agganciando la fettuccia, puoi alzare comodamente il sedile insieme al supporto in spugna, e sganciarlo senza problemi quando devi lavarlo. Una soluzione veramente geniale.