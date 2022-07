By

Addio a Vittorio De Scalzi, storico fondatore dei New Trolls. L’annuncio della morte del musicista tramite i canali ufficiali social: “Vittorio ci ha lasciati”.

E’ morto all’età di 72 anni Vittorio De Scalzi. L’annuncio della morte del fondatore del gruppo rock progressive italiano New Trolls è stato dato tramite i suoi canali social. Qualche giorno fa la sua ultima esibizione dal vivo a Sanremo, dove si terranno i funerali domani, alle 18, in forma laica.

Morto Vittorio De Scalzi, addio al fondatore dei New Trolls

Lutto nel mondo della musica. E’ morto Vittorio De Scalzi, storico fondatore dei New Trolls, nella mattinata di oggi. L’annuncio è stato dato tramite i canali social ufficiali del musicista, con un post su Facebook: “Vittorio ci ha lasciati, ha raggiunto la sua Aldebaran“.

Il chitarrista era malato di fibrosi polmonare, ma la sua situazione si era aggravata dopo essere risultato positivo al covid negli scorsi mesi.

Una vita dedicata alla musica, quella di Vittorio, che fonda i New Trolls nel 1967. Quello stesso anno la band, composta Nico Di Palo alla chitarra, Gianni Belleno alla batteria, Giorgio D’Adamo al basso e Mauro Chiarugi alla tastiera, apre i concerti dei Rolling Stones in tour in Italia.

Insieme a leggende del calibro di Fabrizio De André da vita al primo album della band “Senza orario senza bandiera”. Tra le sue canzoni più importanti “Quella carezza della sera“. Il gruppo, in attività fino al 1997, entra a far parte della corrente rock progressive italiana fin dai primi anni, per esplorare nuovi generi con il passare del tempo, dal pop rock alla disco.

Morte Vittorio De Scalzi: domani i funerali

Nell’annuncio della morte su Facebook si legge: “Ha raggiunto la sua Aldebaran“. Proprio con quell’album del 1978 De Scalzi aveva sperimentato per la prima volta il genere disco. Soprattutto con il brano Suite disco, esplorando nuovi generi e ricevendo grande successo

Sono 12 in tutto gli album prodotti insieme alla band, che partecipa per ben 7 volte al festival di Sanremo.

Nel 2022 partecipa al docufilm di Claudio Carbona “La scuola Genovese”, mentre nel 2021

aveva vinto il Premio Tenco come artista dell’anno, pubblicando un cofanetto per celebrare la sua carriera dal nome: “Una volta suonavo nei New Trolls”.

“Ieri all’Auditorium Franco Alfano si è creata un’atmosfera magica” aveva commentato su Facebook in merito al suo ultimo concerto andato in scena lo scorso 15 luglio.

Nato a Genova il 4 novembre 1949, i funerali si svolgeranno proprio a Sanremo, domani 25 luglio alle ore 18, in forma laica.