Vaschetta profumata del WC, se l’hai messa così toglila: rischi seri danni

La vaschetta profumata del WC se posizionata in modo errato potrebbe provocare seri danni al nostro sanitario. Ecco la corretta posizione.

Uno dei posti più sporchi della nostra casa che tendiamo a pulire a fondo e far si che ci sia sempre un buon profumo è il nostro bagno, che utilizziamo sia per l’igiene personale che per espellere i nostri bisogni.

Capita che per via della fretta o per la stanchezza, tendiamo a rimandare le pulizie del bagno in un secondo momento e questo potrebbe provocare dei problemi con il lungo andare.

Vaschetta del WC: ecco la posizione giusta per utilizzarla

Il bagno, in effetti, è uno dei posti più frequentati dove si creano maggiori infiltrazioni di acqua, maggior condensa e maggior umidità, per tanto molti di noi utilizzano un deumidificatore.

Questo trattiene l’aria in eccesso e la purifica limitando la formazione di muffe e condense e rendendo l’aria salubre senza che questa possa provocare danni alla nostra salute e ai nostri muri e soffitti.

Va detto però, che nel bagno ci sono anche degli elementi difficili da pulire come ad esempio l’alone che si crea intorno ai rubinetti e al gabinetto, provocato dalla presenza di silicone.

Questo serve per far si che l’acqua non fuoriesca dai nostri sanitari e la sua pulizia deve essere molto delicata in quanto se si graffia o si stacca dal punto dove è stato collocato potrebbe provocare fuoriuscite di acqua.

Ma spesso, accade che dai nostri rubinetti e dal nostro WC ci sia un maleodorante profumo che proviene dalle fogne, in questo caso la colpa non sempre è la nostra ma bensì della pressione atmosferica.

Con l’arrivo delle piogge e con le abbondanti precipitazioni, le esalazioni fognarie tendono ad innalzarsi con un conseguente aumento dei gas maleodoranti nei tubi di scarico delle nostre abitazioni.

Pertanto, cerchiamo di risolvere questa situazione e specialmente per il WC utilizziamo delle vaschette profumate che altro non sono che pastiglie di igienizzante e deodorante poste all’interno di una confezione di plastica da installare sul nostro WC.

L’errore comune che provoca danni al nostro gabinetto

Ma bisogna stare attenti a posizionarla in modo corretto, perché se messa sul nostro sanitario in maniera non giusta, questa potrebbe, con lo tirare dello sciacquone finire all’interno del WC e provocare otturazione.

In questo caso, saremmo poi costretti a chiamare un idraulico che dovrà levare la vaschetta dall’interno del nostro WC e questo ci porterà via non solo del tempo ma anche una bella somma di denaro.

In commercio, ci sono tanti tipi di vaschette per WC e la maggior parte di queste presentano una linguetta che quasi tutti inseriscono sotto al bordo di ceramica del nostro gabinetto.

Questo è il modo sbagliato per utilizzarlo, perché questa linguetta, per far si che non provochi danni e venga risucchiata dal water va allargata e posta sul bordo superiore del gabinetto verso la parte più vicina alla tavolozza.

In questo modo, non solo non darà fastidio a noi quando ci sederemo sopra, ma tirando lo scarico questa rimarrò ben salda al nostro gabinetto e l’acqua che ci passerà sopra farà rilasciare un buon odore senza rischiare di cadere.

Seguendo questo passaggio potremo utilizzare questo aggeggio per rendere profumato il nostro WC senza aver paura di ritrovarci a dover chiedere l’intervento di un esperto per poter rimuove dal suo interno, il prodotto comprato.