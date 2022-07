Morto Bernard Cribbins, star di Doctor Who: aveva 93 anni

By

E’ morto Bernard Cribbins, storico interprete di Tom Campbell nella serie Doctor Who. L’attore britannico si è spento all’età di 93 anni.

Bernard Cribbins è morto all’età di 93 anni. La notizia è stata diffusa dal suo agente. L’attore britannico, nato nel 1928, aveva raggiunto la notorietà internazionale con la partecipazione all’iconica serie Tv della BBC “Doctor Who“.

Bernard Cribbins, morto l’attore di Doctor Who a 93 anni

Il mondo del cinema è in lutto per la morte di Bernard Cribbins. L’attore britannico si è spento nella giornata di oggi, 28 luglio, all’età di 93 anni. Una lunghissima carriera tra teatro, cinema e tv, dagli esordi negli anni ’50 al West End theatre, fino alla consacrazione sul piccolo schermo negli anni ’60 con la storica serie Doctor Who.

Cribbins nasce il 29 dicembre del 1928 a Oldham, in Inghilterra. Fin da giovane si innamora della recitazione, ma non prima di essersi arruolato tra i paracadutisti. Negli anni ’40 viene mandato in Paestina, rimandando i debutti nel mondo dello spettacolo al 1954.

Nell’iconico universo della serie tv Doctor Who, Cribbins aveva interpretato Tom Cambpell, ma aveva preso parte anche alla riedizione della serie negli anni 20 del 2000, girando alcune scene proprio di recente.

Le puntate andranno in onda nei prossimi mesi, e nel 2023, a celebrazione del 60esimo anniversario dall’uscita della prima edizione della leggendaria serie targata BBC.

Morte Bernard Cribbins, l’agente: “Era unico, mancherà molto a chi l’aveva conosciuto”

Il ceniamo inglese e tutto il mondo dell’intrattenimento è in lutto per la perdita di uno degli attori più rappresentativi della sua epoca.

Una lunga carriera, al servizio della televisione dei bambini si legge nell’articolo del The Sun, pensiero condiviso da tutti i media britannici.

“Il contributo all’intrattenimento britannico è fuori da ogni questione, era unico, incarnava il meglio della sua generazione. Ci mancherà molto“. E’ questo uno degli estratti del comunicato con il quale l’agente di Bernard Cribbins ha annunciato la sua morte. Nella nota non è stata rilasciata la causa del decesso.

L’attore ha interpretato diversi ruoli anche per i più piccoli, come il film degli anni ’70 The Railway Children.

Tanti i lavori con registi illustri come Hitchcock, come i film Carry on Jack e Carry on Columbus dei primi anni ’70.

La sua prima apparizione, quella che l’ha reso più famoso, a Doctor Who è del 1966, mentre nel 2007 ha interpretato Wildren Mott.

Proprio lo showrunner di Doctor Who è intervenuto tra i primi pubblicamente per dire addio alla stella del cinema inglese. Nel suo messaggio Russel David si è detto fortunato ad averlo conosciuto, ringraziando il suo “vecchio soldato” e chiamandolo una vera leggenda.