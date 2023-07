Grande Fratello: Dalla Chiesa si schiera con Cesara Buonamici e bacchetta Lucarelli

A settembre tornerà il Grande Fratello (non più Gf Vip) completamente trasformato, con Cesara Buonamici come unica opinionista. Una decisione che Selvaggia Lucarelli ha criticato. A sostenere l’idea, invece, arrivano ora le parole di Rita Dalla Chiesa, deputata di Forza Italia ed ex padrona di casa di Forum, a favore della decisione di arruolare nel cast il famoso mezzobusto del Tg5.

Di recente la giornalista Selvaggia Lucarelli si è esposta sulla notizia di Cesara Buonamici come unica opinionista del Grande Fratello 8 (come da disposizioni di Pier Silvio Berlusconi, non verrà più usato il termine Vip). La giurata di Ballando con le Stelle, ha di fatto ritenuto, per quanto apprezzabili le intenzioni, un errore tale scelta, in quanto non riterrebbe utile al programma e alle sue dinamiche la collega. Ora, a rispondere a Lucarelli ci ha pensato Rita Dalla Chiesa, commentando un post di GossipeTv che parlava proprio della dichiarazione della giornalista, che si è schierata dalla parte del mezzobusto del Tg5.

Grande Fratello, Rita Dalla Chiesa difende Buonamici

A settembre tornerà il Grande Fratello con una edizione completamente rinnovata: a partecipare saranno 12 vip e 8 persone comuni, non ci sarà più, al contrario da quanto trapelato fino a pochi giorni fa, la figura del responsabile dei social e in studio vedremo una sola opinionista al posto delle classiche due. Addio, quindi, a Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi, e via libera invece a Cesara Buonamici, come rivelato da Dagospia.

La decisione di arruolare la nota giornalista del Tg5 ha suscitato parecchie polemiche, e in molto credono che non sia la persona più indicata nel ruolo di opinionista, inclusa Selvaggia Lucarelli, che nei giorni scorsi ha così dichiarato: “La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del GF è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata. Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma”.

GossipeTv, noto sito dedicato al mondo televisivo, ha ripreso la dichiarazione della giornalista, pubblicandola in un post sul suo profilo Instagram, e tra le persone che hanno commentato è apparsa anche Rita Dalla Chiesa, che ha voluto spezzare una lancia in favore di Cesara.

Cosa ha risposto Rita Dalla Chiesa a Selvaggia Lucarelli

L’ex conduttrice di Forum e oggi deputata di Forza Italia ha voluto dire la sua e ha difeso la decisione di prendere come opinionista l’amica Buonamici, volto storico del Tg5, e ha lasciato un commento piuttosto lungo, sottolineando come la giornalista possa invece rivelarsi una scelta azzeccata.

“Può sembrare come dici tu, Cesara è autorevole nel ruolo che ha al tg5. La conosco da sempre, abbiamo praticamente cominciato insieme. Ed è simpatica, pungente, ironica e in grado di spararti, con educazione, le verità in faccia. Credo sia quello che ci vuole in questo momento, dove tutto è sempre troppo sopra le righe. Il pubblico vuole rilassarsi, non ne può più di parolacce, urla e litigi. Almeno, questo è’ quello che penso io” quello che ha scritto Rita.

Intanto proseguono ancora i casting itineranti del Grande Fratello aperti alle persone comuni: questo venerdì si terranno a Nocera Superiore, in provincia di Salerno a partire dalle ore 16 a I Sognatori Village, mentre il 2 agosto dalle 14 gli addetti ai casting selezioneranno gli aspiranti presso le Officine S di Torino.