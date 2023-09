Cactus, come farli fiorire con i 5 infallibili consigli dei giardinieri esperti

Quasi tutti abbiamo in casa un cactus, una delle piante grasse più curiose e simpatiche anche dal punto di vista estetico.

Il cactus assume diverse forme, colori e altezze ma una delle caratteristiche comuni è la necessità di un determinato clima per poter crescere bene. Parliamo di una pianta originaria della Patagonia e di alcune aree dell’Africa. I fiori riescono persino a creare una danza di colori ed emozioni. Ma come possiamo favorire la fioritura?

Come far fiorire i cactus

La pianta di per sé è abbastanza comune nel suo genere, ma ciò che la distingue sono i meravigliosi fiori colorati che sembrano creare uno spettacolo incredibile. Tuttavia, come dice un detto non è tutto oro quello che luccica. Infatti, ci sono alcuni dei fiori prodotti che per quanto belli siano producono un odore davvero cattivo.

Questa pianta ha origini molto antiche e sempre nell’antichità veniva impiegata come elemento curativo. Addirittura, alcuni estratti producevano allucinazioni. Con il termine cactus definiamo in modo generico tutte quelle piante che fanno parte delle Cactaceae che include oltre 3 mila specie.

Come ben sappiamo, il cactus necessita di temperature molto alte e nel nostro Paese è possibile vederli crescere spontaneamente nelle regioni più calde come ad esempio Sicilia, Sardegna, Basilicata, Calabria e Puglia. Vengono definite come piante ornamentali proprio per le caratteristiche su descritte e hanno la capacità di trattenere l’acqua per moltissimo tempo consentendo così la loro sopravvivenza anche in periodi di grande siccità.

La particolarità di queste piante non è solo costituita dal fiore, ma dalle foglie che sono cosparse interamente da spine alcune molto piccole e sottili, mentre altre davvero grosse e uncinate. Come accennato poco sopra, il cactus necessita di un clima abbastanza arido e specialmente nelle zone molto fredde non è facile farlo crescere in salute.

Tuttavia, abbiamo cinque consigli molto importanti e utili da parte di giardinieri esperti che ci aiuteranno nell’impresa. Vediamoli insieme.

I consigli degli esperti sui cactus

Il cactus ha una forma particolare e bisogna fare molta attenzione alle spine che cospargono le foglie. Ciò che ci spinge sicuramente a prenderci cura di una pianta del genere è sicuramente la fioritura. Infatti, i colori e le forme dei fiori sono un qualcosa di unico.

Dobbiamo però informare che aiutare e sostenere la pianta durante la fioritura non è proprio semplice in quanto richiede le giuste condizioni e cure. Per fortuna sono corsi in nostro aiuto degli esperti che hanno fornito cinque consigli molto importanti e utili. La prima cosa da garantire alla pianta di cactus è la giusta condizione di luce.

Infatti, è risaputo che uno dei principali fattori che incoraggiano i fiori a fiorire è proprio una buona illuminazione. La pianta richiede una fonte di luce molto intensa ed è per questo che si consiglia sempre di prediligere una coltivazione in esterno.

Questo non significa che non sia possibile coltivarlo in casa, ma dovrete preoccuparvi di posizionare il vaso vicino ad una finestre preferibilmente a sud, ove potrà godere di molta luce durante l’arco della giornata. Il secondo consiglio fornito dagli esperti riguarda l’attenzione per i cambi di temperatura.

I cactus sono molto sensibili ai cambiamenti della temperatura ed è per questo motivo che bisogna garantirgli delle temperature costanti affinché vi sia un buon sviluppo dei fiori. L’ideale sarebbe di evitare tutte le zone in cui ci sono degli sbalzi notevoli, come ad esempio ove ci sono getti freddi prodotti dal condizionatore o dai bocchettoni del riscaldamento.

L’ideale sarebbe di tenere il cactus in un posto la cui temperatura oscilla tra i 15 e il 27 gradi centigradi di giorno e possibilmente dove risulta più fresco di notte. Ma quali sono gli altri consigli degli esperti?

Altri tre consigli degli esperti

Gli esperti hanno fornito gli ultimi tre consigli per consentire alla pianta del cactus di fiorire. Il terzo aspetto da tenere bene a mente riguarda l’innaffiatura. La pianta del cactus è predisposta a vivere in siccità, tanto che un’eccessiva irrigazione potrebbe non aiutarla a fiorire. Per capire quando è il momento di bagnare il terreno, sarà sufficiente tastarlo e quando sarà ben asciutto allora si può procedere con la prossima annaffiatura.

Il momento importante dell’irrigazione è durante la stagione di crescita che avviene tra la primavera e l’estate. In questo caso, il terreno dovrà essere sempre umido, ma mai eccessivamente bagnato altrimenti la pianta potrebbe marcire. Il quarto punto riguarda il concime. Esistono in commercio dei concimi appositi per i cactus che sono composti da tutti i nutrienti utili per la pianta. Il terreno va fertilizzato una volta al mese nel periodo di crescita.

Infine, ma non per importanza la pazienza è la virtù dei forti. I fiori del cactus infatti non compaiono da un giorno all’altro, ma ci vuole molta pazienza prima di vedere un fiore. La tempistica varia, ma il primo fiore lo potrete vedere dopo alcune settimane o addirittura mesi.