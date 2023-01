Morte Vialli, come ha reagito il mondo dello sport e non solo

A 58 anni, dopo una lotta di oltre cinque anni con un tumore al pancreas, ci ha lasciati anche Gianluca Vialli, storico attaccante della Sampdoria dello scudetto e vincitore della Champions League con la Juventus. Nell’estate del 2021, assieme al suo compagno di mille avventure, Roberto Mancini, ha vinto anche un Europeo storico per l’Italia come capo delegazione degli azzurri.

In tanti, non solo dal mondo dello sport, hanno voluto salutare e omaggiare Vialli con un messaggio sui social. Da Giorgia Meloni, presidentessa del Consiglio, a Giuseppe Conte, presidente del MoVimento 5 stelle, passando per Paolo Gentiloni, commissario dell’Unione europea, e Matteo Renzi, senatore del terzo polo, hanno ricordato l’ex attaccante blucerchiato.

Le reazioni del mondo alla morte di Vialli

Dopo una lunga malattia, durata oltre cinque anni, Gianluca Vialli, uno dei gemelli del gol con Roberto Mancini, ci ha lasciati a Londra, dove era ricoverato. Una notizia che sconvolge il mondo del calcio, e dello sport in generale, ma che, in fondo, ci si aspettava da un momento all’altro soprattutto dopo che, a inizio mese scorso, aveva lasciato il suo ruolo di capo delegazione degli azzurri.

A un eroe come l’ex attaccante della Sampdoria, con cui ha vinto uno storico scudetto in coppia proprio con il commissario tecnico della Nazionale italiana, e della Juventus, con cui ha alzato al cielo l’ultima coppa dei campioni per i bianconeri, in tanti erano affezionati, e in tanti hanno voluto ricordarlo con un messaggio sui social, anche la presidentessa del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier e leader di Fratelli d’Italia ha definito Vialli un re leone, in campo e nella vita.

Non dimenticheremo i tuoi gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l’emozione che hai regalato all’intera Nazione in quell’abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell’Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l’uomo. A Dio Gianluca Vialli, Re Leone in campo e nella vita 🙏🏻 pic.twitter.com/NTFeV0PeGJ — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 6, 2023

Dal mondo della politica, però, è arrivato il cordoglio anche del presidente del MoVimento 5 stelle, Giuseppe Conte, del leader di Italia Viva e senatore del terzo polo, Matteo Renzi, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, del commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, e tanti altri membri del Parlamento.

Con queste parole Gianluca Vialli ha affrontato i mesi più duri della sua vita, sfidando la malattia come gli avversari sul campo, con forza, tenacia, passione. Ci lascia prodezze e gioie sportive indimenticabili, ci lascia un grande esempio fuori dal campo. Ciao Gianluca. pic.twitter.com/iRRgMSPDT8 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 6, 2023

Per la mia generazione Gianluca Vialli è stato un campione non solo per i gol della nostra adolescenza ma anche per come ha affrontato la lotta contro il cancro. Mi piace ricordarlo nella notte di Wembley abbracciato al suo amico di sempre Mancini. Che la terra gli sia lieve https://t.co/ZTTvEEu9C2 — Matteo Renzi (@matteorenzi) January 6, 2023

Sorrisi, gioie e tanti gol, questo era e resta per tutti noi Gianluca Vialli. Un numero 9 indimenticabile. Ciao campione pic.twitter.com/LPJbYFDNPq — Ignazio La Russa (@Ignazio_LaRussa) January 6, 2023

Un grande campione e un maestro del calcio se n’è andato. Resterà il ricordo di Gianluca #Vialli pic.twitter.com/Qd0KTMglzv — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) January 6, 2023

Un commosso ricordo anche dal deputato di Italia Viva Luigi Marattin, grande tifoso della Vecchia Signora, che ha ricordato uno dei gol più belli della carriera di Vialli per salutarlo, quello fatto in Cremonese-Juventus, la stessa partita che ci ha tenuto compagnia mercoledì e che gli uomini di Massimiliano Allegri hanno vinto per 1-0.

Ha aspettato Cremonese-Juve,dove 27 anni fa fece uno dei gol più belli della sua carriera, per andarsene. Ci lascia negli occhi l’abbraccio di Wembley, le sue prodezze ma soprattutto la grandezza di un Uomo come non ne fanno più. Riposa in pace Campione, e grazie. #GianlucaVialli — Luigi Marattin (@marattin) January 6, 2023

Il ricordo per il campione scomparso, però, ha unito anche il mondo della musica e del cinema. Ermal Meta, Laura Pausini, Gianna Nannini, Alessandro Gassmann hanno scritto un loro pensiero su Twitter per omaggiare un grande del nostro calcio che ci ha lasciati troppo spesso.

Le parole del nostro campione #GianlucaVialli Riposa in pace grande uomo 💙

Un abbraccio alla tua famiglia,con sincero affetto. Da “una semplice domanda” di @alecattelan @NetflixIT pic.twitter.com/jfcGrMYusQ — Laura Pausini (@LauraPausini) January 6, 2023

Gianluca Vialli, una persona che mi è tanto cara, che ho conosciuto nella sua anima gentile. Non posso ancora crederci. Ci sono esseri che come lui fanno parte dell’immortalità, in questo nuovo viaggio lo abbraccio profondamente, e mi dispiace… pic.twitter.com/IQJ1lWeBJP — Gianna Nannini (@GiannaNannini) January 6, 2023

Il cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa dell’ex attaccante di Samp e Juve

Ma è soprattutto dal mondo del calcio, quello che lo ha reso grande e indimenticabile, che sono arrivati tanti messaggi di cordoglio, dalle sue squadre in primis. La Sampdoria, la società con cui ha iniziato a brillare la stella di Vialli, dopo aver salutato il suo campione con un semplice cuore spezzato e un “Ciao Luca”, ha pubblicato su Twitter un video e una frase a dimostrare che quello che è stato per loro l’ex attaccante non verrà mai dimenticato.

E perché, nonostante tutto, la nostra bella stagione è destinata a non finire mai. Continuerà a brillare in quel cielo cerchiato di blu su cui tu, Luca, hai firmato per sempre. «Per chi?». «Per noi!». 💙🤍❤🖤🤍💙 pic.twitter.com/ysr1nWDwK1 — U.C. Sampdoria (@sampdoria) January 6, 2023

Anche la Juventus ha omaggiato il suo ultimo capitano ad aver vinto la Champions League, anche nella conferenza stampa del tecnico Allegri in vista della partita contro l’Udinese, che è iniziata proprio con il ricordo di Vialli da parte del livornese.

Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri alla vigilia di #JuveUdinese Allegri: « Credo che sia doveroso ricordare Ernesto Castano e Gianluca Vialli. Due giocatori ma soprattutto due uomini che hanno dato tanto al calcio, alla Juventus e alla Nazionale italiana ». pic.twitter.com/Irex3UVVvH — JuventusFC (@juventusfc) January 6, 2023

Il Chelsea, la sua ultima squadra prima di ritirarsi per sempre dal mondo del calcio giocato, ha scritto su Twitter che per loro è stata una leggenda e che mancherà a tanti. E la dimostrazione ce l’ha data anche il Manchester United, oltre che le tantissime società italiane che hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia del campione, perché la rivalità, in un momento del genere, non esiste e non esisterà mai.

You’ll be missed by so many. A legend to us and to all of football. Rest in peace, Gianluca Vialli. 💙 pic.twitter.com/mNJPDkCSYO — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2023

Dalla nostra Nazionale con cui ha vinto un Europeo, quello del 2021, come capo delegazione è stato ricordato proprio con in mano la coppa vinta a Wembley, l’ultimo capolavoro fatto in coppia con il suo amico Mancini.

Ciao Gianluca, non ti dimenticheremo mai 💙 pic.twitter.com/ZnAbs9qDUe — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) January 6, 2023

Un saluto a un amico speciale anche da parte di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, e anche lui leggenda del calcio di casa nostra.