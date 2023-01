Auto, è obbligatorio: 170 euro di multa subito se non l’hai messo nel cofano

Con il codice della strada non si scherza e se non è stato messo nel cofano, possono scattare controlli e 170 euro di multa.

Il codice della strada detta le regole per una guida sicura e per fare in modo che tutto scorra adeguatamente, di giorno e di notte. C’è un oggetto che deve essere obbligatoriamente presente in più situazioni, come da normativa in vigore, in caso contrario al primo controllo possono scattare ben 170euro di multa immediata. Come evitarla?

Codice della Strada: l’oggetto da avere sempre nel cofano

Prima di tutto è bene evidenziare che chi conduce un mezzo è tenuto a rispettare le regole del Codice della Strada. La normativa parla chiaro e nell’art. 162 si legge chiaramente che sia obbligatoria presenza e uso dei giubbotti o bretelle retroriflettenti ad altissima visibilità per comunicare la presenza in caso di incidente – poca visibilità ed emergenza.

Il decreto ha evidenziato che il giubbotto può essere di colore giallo – arancione – rosso senza alcuna differenza ma comunque con marchio CE siglato UNI EN 471. Se durante un controllo questo oggetto non risulta essere presente all’interno del mezzo, scattano delle sanzioni salate.

Chi è obbligato e quando si usa il giubbottino?

Secondo la normativa i conducenti dei mezzi – di ogni tipo – sono obbligati ad avere questo giubbotto all’interno e a portata di mano. Il giubbotto oppure le bretelle dovranno essere usati in ogni situazione di emergenza per segnalare la presenza anche da lontano.

Ci possono essere delle circostanze come nebbia, ore notturne, incidente oppure fermo del mezzo per guasto: in ogni occasione, strada e circostanza il giubbottino viene indossato prima di scendere dal mezzo al fine di segnalare in ogni modo la presenza di una persona su strada in panne/in emergenza oppure per incidente.

A questo viene aggiunto il triangolo per segnalare il pericolo e per fare in modo che i mezzi possano rallentare man mano che si avvicinano alla zona designata.

170 euro di multa per i tragressori

Potrebbe scattare un posto di blocco e gli agenti potrebbero verificare se il giubbotto sia presente o meno nel mezzo. Non solo, tutti i soggetti che non indossano questo strumento nei casi menzionati dalla norma – mettendo in pericolo non solo se stessi ma anche le altre persone su strada – riceveranno una sanzione che parte dai 41 euro sino ai 170 euro a seconda della gravità della situazione.

Attenzione, ovviamente non è obbligatorio come il triangolo ma è comunque necessario indossarlo nei casi menzionati per la sicurezza prima di scendere dal veicolo. Vien da sé che questo dovrà essere presente all’interno del mezzo e a portata di mano, per facilitare le operazioni in caso di necessità.

Gli agenti possono quindi far scattare la multa, valutando – come accennato – la gravità della situazione in essere.