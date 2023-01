Totti, la primissima FOTO di famiglia senza Ilary è un colpo al cuore per tutti

Ecco che vi mostriamo la primissima foto di famiglia scattata con Francesco Totti e i figli. Ilary Blasi è assente ed è un colpo al cuore.

Una foto incredibile sta facendo il giro del web e sta spiazzando tutti. Si tratta di una foto in cui è già assente Ilary Blasi. La conduttrice si troverebbe, infatti, in Thailandia in compagnia del nuovo fidanzato. Totti e famiglia, invece, sarebbero sbarcati a Miami e in Honduras.

Ilary Blasi in compagnia del nuovo fidanzato

Ilary Blasi ha trascorso un Capodanno indimenticabile, secondo quanto riferito dalle indiscrezioni, insieme al suo nuovo compagno Bastian Muller Pettenpohl. I due hanno pernottato in un albergo incredibile a 5 stelle con un panorama che toglie il fiato e che mostra tutte le sfaccettature di Bangkok per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e scambiarsi promesse d’amore.

Ilary Blasi e Bastian Muller Pettenpohl hanno deciso di trascorrere il Capodanno in un luogo esotico e romantico, sicuramente lontano dai problemi e dalle preoccupazioni della vita quotidiana. L’hotel scelto, situato in una posizione privilegiata della città, offre una vista spettacolare sulla skyline di Bangkok, con i suoi grattacieli illuminati e i suoi templi dorati.

Per Ilary Blasi e Bastian Muller Pettenpohl, il Capodanno in Thailandia è stato l’occasione perfetta per staccare la spina e rilassarsi, lontani dallo stress della vita quotidiana. Ma soprattutto, è stato l’occasione per augurarsi un nuovo anno migliore, sperando che il 2023 sia meno turbolento e complicato del 2022 appena concluso.

Ed è proprio mentre Ilary Blasi era assente che Francesco Totti si è fatto scattare la primissima foto senza l’ex moglie, in compagnia dei figli. Ecco che ve la mostriamo di seguito, sta facendo il giro del web e spezzando i cuori dei fan della coppia.

Francesco Totti scatta la primissima foto di famiglia senza l’ex moglie

Francesco Totti, ex calciatore della Roma, ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae con i suoi figli Christian, Chanel e Isabel. L’ex Capitano appare sereno e sorridente mentre tiene in braccio la figlia più piccola. La foto potrebbe essere stata scattata da Noemi Bocchi, la nuova fidanzata del Pupone.

Ilary Blasi, ex moglie di Totti, non è presente nello scatto in quanto attualmente in Thailandia con il suo nuovo fidanzato Bastian. Il figlio maggiore, Christian, ha condiviso lo scatto su Instagram, mentre Chanel, che ha un legame particolare con la madre, ha preferito non farlo.

Ecco lo scatto che sta facendo il giro del web:

La foto rappresenta il primo quadretto di famiglia pubblicato sui social da Totti senza la presenza dell’ex moglie Ilary Blasi. Nonostante la separazione, il calciatore sembra essere in buoni rapporti con i suoi figli e appare felice di trascorrere del tempo con loro.

A confermare che la foto sia stata scattata da Noemi Bocchi ci ha pensato Il Messaggero, che ha rivelato che durante le vacanze natalizie tutta la famiglia abbia trascorso del tempo in crociera. Sarebbero prima arrivati a Miami per poi sbarcare in Honduras.