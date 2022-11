Morta a 77 anni Gal Costa, celeberrima cantante brasiliana

Gal Costa, una delle maggiori cantanti brasiliane, è morta oggi a 77 anni. A diffondere la notizia è stato il suo ufficio stampa.

L’artista fra le più importanti della musica popolare brasiliana è deceduta questa mattina a San Paolo.

Muore Gal Costa

La Bbc ha diffuso la notizia della morte della cantautrice Gal Costa, donna di 77 anni fra le artiste più importanti nel panorama della musica popolare brasiliana.

La Bbc ha appreso la notizia nella mattinata, poco dopo che l’ufficio stampa della cantante si è pronunciato in merito.

Gal Costa aveva 77 anni ed è morta nella sua abitazione di San Paolo per cause che ancora non sono state rese note alla stampa.

Si sarebbe dovuta esibire la settimana scorsa al Festival Primavera Sound che si tiene in questa città ma la sua partecipazione era stata cancellata e anche gli impegni previsti per novembre.

Questo farebbe pensare a condizioni di salute non buone ma ovviamente i media non si sbilanciano perché c’è assoluta segretezza in merito a questa vicenda.

In effetti già a settembre era stata operata per la rimozione di un nodulo nella cavità nasale destra, tuttavia non ci sono conferme che l’intervento sia legato in qualche modo al suo decesso.

Chi era Gal Costa

Forse sconosciuta a molti, Gal Costa era una delle cantanti più amate in Brasile. Con il nome di Maria da Graca Costa Penna Burgos, era nata a Salvador de Bahia nel 1945.

Da giovane aveva lavorato in un negozio di dischi molto importante e tale esperienza le ha permesso di entrare in contatto con la musica dell’epoca e conoscerne le diverse sfumature ma anche le novità in tempo reale.

Di origini umili, la giovane Gal aveva da sempre il sogno di diventare una grande cantante e questo primo impiego ha alimentato ancora di più la sua passione per la musica.

Ancora adolescente, strinse amicizia con Caetano Veloso, Maria Bethania e Gilberto Gil, con i quali formerà il gruppo Doces Barbaros,nel 1976.

Il suo debutto come cantante però era avvenuto già nel 1964 in uno spettacolo teatrale in cui si esibì aprendo la stagione al Teatro Vila Velha a Salvador, dando prova delle sue spettacolari abilità canore.

Icona del movimento musical-culturale Tropicalia, che si occupava di poesia, teatro e musica, Gal Costa ha avuto una svolta in carriera con il disco Caras e Bocas che le ha fruttato buonissime recensioni dalla critica.

Nel 1980 ha vinto il terzo disco d’oro e durante la sua lunga attività ha ricevuto cinque candidature al Latin Grammy.

Lascia oggi milioni di fan in tutto il mondo e il figlio, adottato nel 2007.