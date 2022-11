Cartabianca, quanti soldi guadagna Mauro Corona a puntata: svelato il cachet

By

Mauro Corona è uno degli ospiti fissi di Cartabianca. Ecco quanto guadagna l’opinionista ad ogni puntata.

Cartabianca è una trasmissione televisiva di approfondimento che dal 2016 va in onda su Raitre con la conduzione di Bianca Berlinguer che ha avuto un enorme successo dopo la sua messa in onda pomeridiana.

Proprio per via del riscontro positivo da parte del pubblico, i dirigenti Rai hanno deciso di creare una versione serale che viene divisa in tre parti. La prima che vede un faccia a faccia tra due politici, la seconda che vede due personalità distinte controbattere tra loro e la terza dedicata alla cultura e all’intrattenimento.

Mauro Corona: ecco quanto guadagna l’opinionista di Cartabianca

A partire dal 2018, la trasmissione vede la presenza, di Mauro Corona, che interviene all’interno della puntata per dire la sua su quello che è accaduto durante la settimana o di ciò che si è discusso nel programma.

L’uomo, famoso per aver scritto tantissimi libri, diventati best seller, da qualche anno si è dedicato all’alpinismo ed ha scalato tantissime vette superando e aprendo anche varie vie di arrampicata.

Tra i suoi talenti c’è anche quello di essere scultore, imparando il mestiere da Augusto Murer dopo che Renato Gaiotti di Sacile passando dal suo studio decise di acquistare tutti manufatti.

Grazie al suo apporto all’alpinismo ha dato vita a molti percorsi e vie di scalata che oggi portano il suo nome ed è stato il primo ad attrezzare le falesie di Erto e Casso, meta degli alpinisti di tutto il mondo.

Nel 1997 comincia a scrivere per Il Gazzettino alcuni racconti per poi dedicarsi alla scrittura di narrativa tenendo come tema centrale nei suoi racconti il rapporto tra l’uomo e l’ecosistema, raccontando di un mondo oggi totalmente assente.

Nel 2020, durante un suo intervento a Cartabianca, diede della gallina alla conduttrice e questo lo portò ad essere estromesso dalla trasmissione per poi tornarci solo l’anno successivo.

I suoi interventi sono spesso discussi per via sia delle sue esternazioni che anche per i modi in cui decide di voler dare il suo parere a volte considerati troppo bruti e diretti, dai telespettatori.

La confessione dell’alpinista

Tra lui e la conduttrice, si è instaurato un rapporto di botta e risposta e questo è proprio quello che piace al pubblico che attende con fermento il momento in cui Mauro Corona interviene all’interno della trasmissione.

In una passata intervista, l’alpinista ha dichiarato quanto guadagna per ogni puntata, ammettendo che inizialmente non sapeva che il suo cachet doveva considerare anche le detrazioni delle tasse.

“Prendevo 500 euro a puntata che poi ho scoperto che con le tasse diventavano 250. Non lo sapevo. Ma le prima puntate dell’anno prima che mi eliminassero le ho fatte senza contratto e senza liberatoria, e Di Mare che dirige Rai 3 lo dovrebbe sapere. Ma io mi divertivo, davamo leggerezza alle persone»

Con queste parole rilasciate a Radio 24 all’interno della trasmissione La Zanzara, Corona ha specificato quanto prende per ogni suo intervento in puntata e quanto effettivamente intasca.

Nelle sue parole c’è anche una nota di polemica nei confronti di Franco Di Mare, direttore di Rai 3, che negli ultimi giorni è stato accusato di molestie da parte di Sonia Grey in fatti risalenti a 18 anni fa.