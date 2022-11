Brindisi, ucciso 19enne a colpi di arma da fuoco: le indagini dei carabinieri

Nella serata di oggi, 9 novembre, un 19enne è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi: carabinieri sul posto.

Almeno due i colpi letali sferrati alla vittima con una pistola, intorno alle 18 del pomeriggio di oggi. Sulla sparatoria stanno indagando le forze dell’ordine locali, appena giunte sul posto. Morto Paolo Stasi, il ricordo degli amici: “Ragazzo gentile e sempre disponibile“.

Francavilla Fontana, ucciso 19enne d due colpi di pistola

L’omicidio in via Occhibianchi, nel tardo pomeriggio di oggi 9 novembre. La vittima è un giovane di 19 anni, Paolo Stasi, trovato senza vita a Francavilla Fontana, morto a causa di almeno due colpi di arma da fuoco.

Sul luogo del delitto sono giunti i carabinieri della stazione di Francavilla Fontana e della stazione di Brindisi, che stanno indagando sulle cause della sparatoria. Sul posto anche il 118, che non ha potuto far altro che confermare il decesso della vittima.

Non è chiara infatti al momento la dinamica degli eventi, mentre le forze dell’ordine potrebbero fare affidamento sulle registrazioni delle videocamere di sorveglianza. Nei minuti successivi alla sparatoria i militari avrebbero poi interrogato alcuni testimoni oculari, avviando anche delle perquisizioni in dei locali della zona.

La comunità di Francavilla Fontana è rimasta scioccata dalla sparatoria e dalla morte del ragazzo che si era diplomato l’estate scorsa. Il padre, un cameraman che ha lavorato per diverse radio e tv locali, così come il giovane era molto conosciuto in città. Gli amici, intervenuti sul posto, hanno parlato di lui come un ragazzo gentile e sempre disponibile

Francavilla Fontana: agguato davanti alla sua abitazione

Pare sia stato un agguato nei confronti della vittima. Uno o più killer, ancora in fuga dai carabinieri, avrebbero raggiunto il 19enne fuori dalla sua abitazione. Stasi era incensurato, e non aveva alcun precedente riferiscono le forze dell’ordine locali.

Secondo la ricostruzione fornita dai vicini di casa del giovane, pare che fossero circa le 18 quando si sono uditi nel quartiere un paio di colpi di pistola. Adesso è caccia al movente per poter risalire ai responsabili dell’omicidio.

Anche il sindaco della città è intervenuto, dopo essersi recato sul posto, parlando di profondo sgomento. Antonello Denuzzo, primo cittadino della cittadina in provincia di Brindisi, proprio poche ore fa aveva tenuto insieme alla Prefettura e alle forze dell’ordine un tavolo per far fronte al “disagio sociale” che starebbe attraversando secondo il politico l’intero Paese.