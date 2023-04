Moonbin, la star del gruppo K-Pop Astro è morto a 25 anni

La notizia della morte di Moonbin, una delle stelle emergenti del gruppo K-Pop Astro, ha scosso il mondo della musica e dei fan in tutto il mondo. Il giovane artista, che aveva solo 25 anni, è stato trovato senza vita nella dal suo agente. Si sospetta che si tratti di suicidio.

La causa della morte di Moonbin non è stata ancora ufficialmente confermata, ma si ritiene che si tratti di un gesto intenzionale e perciò di suicidio. La notizia ha suscitato grande tristezza e sgomento tra i fan del gruppo, che hanno espresso il loro cordoglio sui social media e in diverse manifestazioni di lutto.

Moonbin era uno dei membri più amati e talentuosi del gruppo Astro, che si era fatto conoscere in tutto il mondo per la sua musica coinvolgente e le coreografie spettacolari. Il giovane artista aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo e in poco tempo era diventato una delle star più promettenti del panorama musicale coreano.

La tragica notizia

La tragica morte di Moonbin, membro del famoso gruppo K-Pop Astro, ha scosso il mondo dello spettacolo in Corea del Sud e in tutto il mondo. Secondo alcune fonti di stampa coreane, il giovane artista si sarebbe suicidato.

Il manager di Moonbin ha allertato immediatamente la polizia dopo aver trovato il giovane artista privo di sensi nella sua residenza. Sfortunatamente, i tentativi di rianimazione sono stati vani e Moonbin è stato dichiarato morto poco dopo. La notizia della morte di uno dei membri più promettenti del gruppo Astro ha gettato nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano e ammiravano il suo lavoro.

Come in tutte le morti premature, la notizia della scomparsa di Moonbin ha mandato in onda messaggi di dolore e di cordoglio dai fan in tutto il mondo, oltre che dalle altre stelle del K-Pop. Moonbin era amato dal pubblico per la sua energia, il suo talento e la sua passione travolgente. La sua morte rappresenta una perdita incommensurabile per il mondo della musica e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.

L’annuncio sui social

L’agenzia di Moonbin, la Fantagio Music, ha confermato la tragica notizia della morte del giovane artista del K-pop attraverso una dichiarazione condivisa sui social media. La notizia ha immediatamente scatenato una valanga di messaggi di cordoglio e di affetto da parte dei fan di tutto il mondo, che hanno espresso il loro dolore per la perdita di uno dei membri più amati del gruppo Astro.

La dichiarazione della Fantagio Music ha sottolineato l’immensa tristezza e il dolore che l’agenzia e i membri del gruppo Astro stanno provando in questo momento difficile.

“Il 19 aprile, Moonbin degli ASTRO ci ha lasciato improvvisamente ed è diventato una stella nel cielo”.

Queste le parole che si pofsono leggere nel comunicato pubblicato su twitter dal profilo della Fantagio Music