I Gratta e Vinci da 3 euro più vincenti, quali converrebbe comprare: la classifica

I Gratta e Vinci da 3 euro più vincenti, sai quali sono? Ecco la lista di quelli che potrebbero farti guadagnare un piccolo tesoro.

Non tutti i Gratta e Vinci si rivelano vincenti, questo lo sappiamo. Pochi sono i fortunati che anche solo spendendo pochi euro riescono ad intascarsi un bel po’ di soldi. Tuttavia, devi sapere che esistono dei biglietti da 3 euro che sono più vincenti di altri. Ecco la lista che ti tornerà utilissima.

Il gioco della sorte per cambiare vita

Gli italiani sono tra i popoli europei che più spendono soldi per l’acquisto di Gratta e Vinci. Il Monopolio italiano guadagna tantissimi soldi ogni giorno, dagli investimenti talvolta minimi e talvolta esagerati, di coloro che sperano di cambiare vita giocando a grattare i bigliettini “Sfida sorte”.

Alcuni sono più fortunati di altri che invece sperano, prima o poi, nella benevolenza della Dea Bendata. Altri fanno numerosi tentativi prima di arrendersi all’idea che non bisogna fare mai affidamento sui Gratta e Vinci con la speranza unica di cambiare il futuro.

Come mai però, ti starai chiedendo, ci sono delle persone che riescono davvero a riempire il conto corrente sfidando la sorte e spendendo magari solo pochi euro?

Anche tu saprai che esistono tantissimi Gratta e Vinci e dai prezzi più vari: ci sono quelli da 5 euro, quelli da 10 euro, quelli da 20 euro ma anche semplicemente quelli da 3 euro che tra l’altro sono i biglietti più venduti e acquistati.

Oggi vogliamo parlare proprio di questa tipologia di Gratta e Vinci dalla cui vittoria, se è vero che non diventerai certo miliardario potrai sicuramente toglierti qualche sfizio. Sai che ci sono alcuni Gratta e Vinci da 3 euro che sono più vincenti di altri? Ecco la lista che ti tornerà sicuramente molto utile.

I Gratta e Vinci da 3 euro più vincenti

Ebbene sì, non è detto che giocando al Gratta e Vinci tu debba o possa necessariamente vincere ma non è detto nemmeno che tu non possa guadagnare un piccolo tesoro.

Se è vero che spesso tanto fa la fortuna, è altrettanto vero che talvolta ci sono anche alcuni codici o serie che sono identificativi di biglietti fortunati e vincenti.

Per esempio, sai quali sono i Gratta e Vinci da 3 euro più vincenti in circolazione? Oggi ti presentiamo una lista che siamo sicuri ti ritornerà molto utile.

Al primo posto non può mancare certamente il biglietto M’ama non m’ama in cui il giocatore deve scovare i simboli fortunati sotto i petali della margherita. In caso di vittoria le ricompense sono piuttosto soddisfacenti.

Certo, tutto dipende da quanti cuori riesci a trovare:

5 simboli cuore : avrai una vincita pari all’importo versato ovvero 3 euro

: avrai una vincita pari all’importo versato ovvero 6 simboli cuore : otterrai una vincita pari a 5 euro

: otterrai una vincita pari a 7 simboli cuore : avrai una vincita pari a 10 euro

: avrai una vincita pari a 8 simboli cuore: otterrai una vincita pari a 50 euro

Le vincite più interessanti sono quelle che si possono realizzare quando e se si scovano 9 simboli cuore che ti consentono di vincere 500 euro e 10 simboli cuore che ti possono fare vincere ben 200 mila euro. Quali sono le probabilità di vittoria? Te lo diciamo subito: 1 biglietto su 5040 è quello fortunato.

Altro biglietto da 3 euro tra i più vincenti in circolazione è quello nominato Puzzle. Esso ti permette di vincere come premio massimo sempre 200 mila euro. In questo caso 1 biglietto su 6.960.00 è quello fortunato.

Anche il Super 7 mezzo e la serie Dolce Natale e Bianco Natale sono quei Gratta e Vinci da 3 euro che possono permetterti di guadagnare somme piuttosto interessanti. Come ben sai, il gioco può nuocere gravemente alla salute.

Altri Gratta e Vinci vincenti

Il rischio di perdere il controllo è piuttosto alto, pensa dunque al Gratta e Vinci come ad uno sfizio occasionale e non come una cattiva abitudine che può rovinare la vita. Non avrai mai la sicurezza che il biglietto da te comprato è quello vincente ma nemmeno la certezza che non lo sia.

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato ha dichiarato che, sulla base di alcune statistiche, su 3,6 biglietti uno è quello vincente. In ogni caso, c’è maggiore probabilità di vittoria nell’acquistare i Gratta e Vinci da 5 euro.

Rientrano in questa categoria:

Turista per sempre

Doppia sfida

Battaglia navale

Multistar

Super Tombola

Tutto per tutto

Per ogni biglietto da 5 euro c’è la concreta possibilità di comprare quello vincente e guadagnare addirittura mezzo milione di euro. Si piazzano bene anche il Gratta e Vinci Turista per sempre con 1 biglietto vincente ogni 4560.000 e il Miliardario con 1 biglietto vincente ogni 6.000.000.