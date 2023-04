Intervista del bot a Schumacher, la famiglia valuta azioni legali contro il giornale

In seguito a un grave incidente sugli sci, il campione di F1 è da dieci anni che non appare più in pubblico.

La famiglia ha sempre cercato di tutelare la privacy intorno alle condizioni di salute dell’ex pilota.

Ipotesi di azioni legali

La famiglia dell’ex pilota Ferrari starebbe seriamente valutando di intraprendere azioni legali nei confronti di un settimanale tedesco, dopo che il magazine nella sua ultima edizione ha pubblicato in copertina una presunta intervista mai rilasciata dal sette volte campione del mondo di Formula 1. L’articolo, infatti, è stato frutto di una finzione in quanto il pezzo è stato letteralmente inventato dall’intelligenza artificiale. A rivelare le intenzioni dei parenti di Michael Schumacher è stata l’agenzia Reuters, che si era rivolta a un portavoce della famiglia per chiedere un commento in seguito alla vicenda.

Die Aktuelle, questo il nome della testata, era uscito in edicola con una foto a tutta pagina dell’ex sportivo, apparso con volto disteso e sorridente. L‘apertura dell’edizione è stata titolata “Michael Schumacher, la prima intervista”. E poi “sembrava ingannevolmente reale”. Il giornale ha attribuito a Schumacher tutta una serie di dichiarazioni, tra cui “la mia vita è completamente cambiata. Si è trattato di un periodo orribile per mia moglie, i miei figli e l’intera famiglia”.

Il bot e lo scandalo in Germania

L’intera vicenda non ha mancato di suscitare indignazione, sollevando un vero e proprio scandalo in Germania. Sì, perché il campionissimo che ha fatto la fortuna della scuderia di Maranello è da dieci anni che non appare più in pubblico. Ossia dal dicembre 2013, quando ebbe un gravissimo incidente mentre stava sciando sulle Alpi francesi, durante una vacanza con la famiglia. In quell’occasione la cronaca dell’evento raccontò che lo sportivo, amante della montagna e esperto sciatore, incappò in una caduta in cui sbatté violentemente la testa su un sasso. Questo gli causò un gravissimo danno cerebrale, probabilmente di portata tale da non consentire un pieno ritorno a una vita sportiva come l’aveva condotta fino a quel momento.

Quindi la notizia della sua intervista ha sorpreso l’opinione pubblica tedesca, scatenando più di qualche perplessità. Tra i vari virgolettati si legge “sono stato così gravemente ferito da dover rimanere steso in una sorta di coma artificiale, perché altrimenti il mio corpo non sarebbe riuscito a riprendersi”. Solo alla fine del pezzo il giornale ha scritto che le dichiarazioni erano state generate da un bot e che dunque Schumacher non era affatto riapparso in pubblico dopo molti anni.

La privacy sulle condizioni di salute

Dall’incidente, infatti, tutta la famiglia dell’ex pilota ha tenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute, chiedendo privacy anche agli amici più stretti. Nel 2021, in uno dei pochissimi commenti pubblici fatti dalla moglie Corinna Schumacher, la donna aveva dichiarato: “Viviamo insieme a casa. Facciamo terapia. Facciamo tutto il possibile per farlo stare meglio e assicurarci che sia a suo agio, per fargli sentire la nostra famiglia e il nostro legame”. La famiglia sta cercando di andare avanti con le rispettive vite, perché la moglie ha detto che questo è sempre stato il volere di Schumacher.

La coppia ha avuto due figli. In particolare Mick Schumacher, oggi 24enne, ha seguito le orme del padre intraprendendo una carriera nel mondo dei motori. Ricopre il ruolo di pilota di riserva della Mercedes in Formula 1, mentre la scorsa stagione ha preso parte al circuito con la scuderia Haas.