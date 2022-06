Monza, ufficiale l’acquisto di Cragno

Tanta attesa per il Monza di Berlusconi che dopo la straordinaria cavalcata dello scorso anno si preparano ad affrontare la loro prima stagione di Serie A con tante ambizioni ed un mercato che ha iniziato a regalare qualche colpo importante.



L’obiettivo di Berlusconi è chiaro, portare il prima possibile il Monza ai vertici della Serie A con un progetto iniziato qualche anno fa e che in poco tempo ha già raggiunto risultati straordinari

I lombardi debutteranno in Serie A il 14 agosto quando all’U-Power Stadium di Monza arriverà il Torino di Urbano Cairo in una sfida affascinante tra due tra i più grandi imprenditori italiani con il patron granata che sfida Silvio Berlusconi.

Alessio Cragno è il nuovo portiere del Monza

Secondo grande colpo di mercato per la dirigenza del Monza che dopo aver preso Andrea Ranocchia si assicura anche uno dei migliori portieri italiani in circolazione ufficializzando l’acquisto di Alessio Cragno.

Il classe ’94 arriva a Monza dopo la deludente stagione con il Cagliari terminata con una dolorosa retrocessione che ha costretto i sardi a cedere uno dei suoi giocatori migliori in rosa.

Da anni ormai nel giro della nazionale italiana Cragno ha dimostrato di essere un portiere affidabile e continuo nelle prestazioni, colpo importante dunque per le ambizioni di una neo promossa che vuole disputare una grandissima stagione di Serie A.

Cragno difenderà la porta del Monza per quattro stagioni e dopo aver svolto in mattinata le visite mediche ha parlato con grande entusiasmo della sua nuova avventura dichiarandosi pronto per la sua nuova esperienza e motivato a portare il Monza in alto.

Berlusconi e Galliani ufficializzano così il secondo acquisto stagionale dopo Andrea Ranocchia e, sistemata la difesa, focalizzeranno la loro attenzione sul reparto offensivo provando l’affondo decisivo sull’attaccante dell’Empoli Andrea Pinamonti, primo obiettivo di mercato per il Monza.