G7 con ‘India, Indonesia, Sud Africa, Senegal e Argentina’ contro la Russia

Nell’incontro del G7 allargato, l’uomo del giorno è il premier indiano: nei minuti prima e dopo il servizio fotografico nel cortile di Schloss Elmau, Narendra Modi non riesce a sottrarsi all’affetto.

Prende il cinque dal canadese Justin Trudeau e Joe Biden gli stringe la mano ampiamente. Sulla strada per il pranzo, il presidente francese Emmanuel Macron mette il braccio dietro la schiena, immerso in una conversazione.

Narendra Modi star della giornata

Il messaggio al mondo nel secondo giorno del vertice del G7 a Elmau è chiaro: il G7 non vuole tenersi per sé, cerca alleati nel resto del mondo. Cinque paesi ospiti e i loro capi di governo sono stati invitati a incontrare le sette maggiori potenze economiche: oltre all’India, si tratta di Indonesia, Sud Africa, Senegal e Argentina.

La particolarità di questa “sensibilizzazione”, come viene chiamato il punto del programma nel gergo del vertice: tre di questi cinque paesi non volevano condannare la guerra di aggressione della Russia all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a marzo, e la potente India si è astenuta.

Il corteggiamento Modi è indissolubilmente legato all’apparizione dell’altra star esterna ospite: il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, che s è collegato tramite video in mattinata. In precedenza aveva chiesto “armi, sostegno finanziario e sanzioni contro la Russia”.

L’aggressione russa può essere fermata solo “se otteniamo tutto ciò che chiediamo”. Nella conferenza con il G7, Zelenskyj avrebbe chiesto specificamente dei sistemi di difesa aerea, visto il corso della guerra, in cui la Russia fa molto affidamento sugli attacchi aerei e missilistici.

Nella videoconferenza, il presidente ucraino ha nominato un orizzonte temporale: il suo obiettivo è porre fine alla guerra contro il suo Paese entro l’inverno. Il presidente ucraino ha ringraziato il G7 per l’aiuto già fornito. Dopo il passaggio, il G7 ha annunciato che gli aiuti non saranno limitati nel tempo: “Sosterremo l’Ucraina finché sarà necessario“, hanno affermato i potenti della Terra martedì una dichiarazione congiunta. Si tratta di aiuti “finanziari, umanitari, militari e diplomatici”.

Quest’anno, 28 miliardi di euro affluiranno nel bilancio dello Stato ucraino. La Russia sarà ulteriormente isolata dai mercati mondiali e le sue entrate derivanti dalle esportazioni di oro saranno ridotte – un’iniziativa degli americani, che avrebbero voluto imporre un divieto totale all’esportazione –.

Parole chiave del G7: libertà, clima, gas

L’intera orchestrazione del vertice di Elmau mostra quanto sia diventata complessa la lotta dell’Occidente contro l’aggressione russa. Un obiettivo importante del vertice è trovare più alleati, anche se per gradazioni e su argomenti diversi. Il cancelliere federale Olaf Scholz ha menzionato una cosa importante in comune: tutti e cinque i paesi invitati sono governati democraticamente e rappresentano “libertà e stato di diritto”.

Un’altra iniziativa di Scholz è il cosiddetto club del clima: i paesi che vogliono diventare climaticamente neutrali entro la metà del secolo devono unire le forze, indipendentemente dal fatto che appartengano o meno ad associazioni come il G7. All’inizio del vertice del G7, funionari governativi dei 7 Paesi hanno affermato che anche le nazioni in via di sviluppo ed emergenti potrebbero essere possibili partner: per sostituire il gas russo, che non vogliono più utilizzare in futuro.

In definitiva, ciò non dovrebbe compromettere gli obiettivi climatici. Scholz ha sottolineato ancora una volta che in relazione alla Russia non si può “tornare indietro” al tempo prima dell’attacco russo. Mosca ha infranto tutti gli accordi di cooperazione tra gli stati, che plasmeranno a lungo le relazioni con il Cremlino. “Continueremo tutti a sostenere l’Ucraina nella sua difesa contro la Russia”, ha affermato Scholz.

Johnson si riferisce alla seconda guerra mondiale

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha paragonato il sostegno della BBC all’Ucraina alla storica lotta della prima metà del secolo scorso: le democrazie hanno impiegato molto tempo per trovare una risposta alla tirannia e all’aggressione ed è stato molto costoso. “Ma la sconfitta dei dittatori, in particolare della Germania nazista, ha portato molti decenni di stabilità, un ordine mondiale basato su un sistema internazionale basato su regole”, ha detto Johnson in un’intervista.

C’è molto in gioco al vertice di Elmau, a metà di una serie di tre date di punta, dopo il vertice dell’Ue a Bruxelles e prima della riunione della Nato a Madrid. L’elenco dei compiti urgenti è lungo e le bellissime foto estive della Baviera non ce lo fanno dimenticare. Zelenskyj dovrebbe essere presente anche al terzo incontro tramite switch.

Nel 2015, la foto di Elmau ha fatto il giro del mondo con Barack Obama, casualmente sdraiato su una panca di legno, seguendo i gestuali commenti di Angela Merkel, con le alte montagne sullo sfondo. Nel 2022, i sette capi di governo non erano così rilassati e tranquilli. Le sedie disponibili potrebbero dover essere ampliati per la prossima foto del vertice nel 2029, in modo che anche i nuovi alleati possano trovare il loro posto su di esso.