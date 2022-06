Monza, il primo rinforzo è Andrea Ranocchia!

Dopo la prima storica promozione ottenuta, il Monza si prepara alla sua prima stagione di Serie A in cui avrà l’obiettivo di confermarsi tra le nuove realtà del nostro calcio e competere a buoni livelli.



Si preannuncia elettrizzante e con tante novità la prossima stagione di Serie A che inizierà a metà agosto per interrompersi nei mesi di ottobre e novembre quando verranno disputati i mondiali di calcio in Qatar dove purtroppo la nostra Italia non ci sarà.

Tanta la concorrenza sia in chiave scudetto con il Milan chiamato a difendere il tricolore dall’assalto di Inter e Juventus, che in zona salvezza con le neo promosse Monza, Cremonese e Lecce che cercheranno di competere fin da subito ai massimi livelli.

Monza il primo colpo si chiama Andrea Ranocchia!

La società lombarda ha ufficializzato il suo primo colpo di mercato ingaggiando l’esperto difensore dell’Inter Andrea Ranocchia che poterà esperienza e solidità alla retroguardia di Giovanni Stroppa



Ufficializzato il difensore in maglia 13, ora la società lombarda si concentrerà sull’attacco dove sogna di strappare Andrea Pinamonti all’Empoli.

Sul classe ’99 hanno messo gli occhi anche Salernitana e Cremonese che potrebbero presto fare un’offerta al giocatore nella speranza di avere un riscontro positivo.

Pinamonti, in doppia cifra quest’anno, è stato uno dei punti di forza dell’Empoli di Andreazzoli e rappresenterebbe un rinforzo di lusso per le squadre sopra citate.

Venerdì 24 giugno, alle 12, presentazione del calendario di Serie A 2022/2023. Su Dazn e canale youtube Lega Serie A. Non c’è quest’anno partecipazione dei club all’evento pic.twitter.com/5Dyl7Im0p2 — Daniele Mari (@marifcinter) June 21, 2022

Serie A, venerdì uscirà il calendario

Il prossimo 13 agosto inizierà la Serie A e questo venerdì scopriremo il calendario ufficiale del torneo più seguito dagli italiani.

Curiosità per scoprire i vari incroci tra le big del nostro campionato che hanno ancora a disposizione un mese per rinforzare le proprie rose e prepararsi al meglio per un inizio di stagione dove bisognerà partire subito forte per arrivare alla pausa mondiali con una classifica adeguata alle ambizioni dei club.

Un calendario unico che presenterà 15 partite ufficiali prima della sosta e tante insidie per le big che si troveranno in mezzo alla settimana anche le sfide di Coppa Italia che renderanno ancor più faticoso l’inizio della stagione.

Appuntamento a venerdì, quando alle 12 sarà reso ufficiale il calendario della prossima Serie A e si aprirà ufficialmente la stagione calcistica 21/22 dove il Milan proverà a difendere il tricolore appena conquistato.