Blanco: stop al tour a causa di un incidente

L’amatissimo cantante Blanco è stato costretto ad interromper il suo tour di Blu Celeste a causa di un incidente. Lo comunica attraverso i social.

Dunque Blanco è stato costretto ad interrompere il tanto atteso Blu Celeste Tour a causa di un piccolo incidente che gli impesce di salire sul palco. A comunicarlo ai fan è stato lo stesso cantante attraverso un video pubblicato su Instagram. Video in cui si può notare la simpatia e l’ironia che caratterizza il ragazzo, anche in momenti come questo.

La comunicazione di Blanco

Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco. Circa due ore fa ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram dando una brutta notizia ai suoi fan. A quanto pare il ragazzo ha avuto un incidente, il quale non gli permetterà di esibirsi nelle prossime date del Blu Celeste Tour.

Nel video si vede il giovane cantante in un letto d’ospedale che con sottofondo musicale il brano di Joji, Glimpse of Us, ironicamente fa delle smorfie e canta in playback le parole della canzone, non pronunciando però alcun suono.. La comunicazione infatti, è stata data attraverso la descrizione del post, in cui il giovane scrive:

“Ciao belli. Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza stare a riposo”.

Continua poi spiegando che la data del 24 a Genova sarà spostata in un altro giorno e che sarà lui stesso ad aggiornare i fan.

“Vi voglio e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto sono triste a non poter essere sul palco quel giorno”.

Infine, conclude dicendo che spera di non deludere nessuno.

Il cantante inoltre non dovrà rinunciare solo alla data del 24 del suo tour, ma non potrà partecipare neanche alla manifestazione a Roma (il 23/24/25 giugno), condotta da Stefano De Martino, la Tim Summer Hits. E neanche alla festa di Radio Deejay a Milano, il 25/26 giugno.

Mentre presumibilmente, per la data del 2 luglio a Pestum il cantante dovrebbe essere in grado di esserci.

Il fenomeno che sta facendo impazzire gli adolescenti e non solo: Blanco

Blanco nel giro di pochi mesi è riuscito ad ottenere un successo enorme, senza precedenti. Diventando un vero e proprio fenomeno.

Come tutti sanno Blanco classe 2022, ha esordito nel mondo della musica con la canzone Notti in bianco, la quale ha avuto abbastanza successo soprattutto durante l’estate 2021. Il vero boom nella sua carriera è però stato dettato dalla vittoria del Festival di Sanremo, a fianco di Mahmood, con la canzone Brividi.

Da allora infatti la maggior parte degli ascoltatori italiani sono letteralmente incantati dal talento, dal carisma e dalla simpatia di questo ragazzo. L’attuale Blue Celeste tour, sta riscontrando un successo enorme, con numeri da record. Proprio per questo la notizia dell’interruzione deve essere stata un colpo duro per i fan di Blanco.