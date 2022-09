Emmy Awards 2022: tutti i vincitori premiati a Los Angeles

Anche quest’anno gli Emmy Awards hanno avuto luogo, con una cerimonia in grande stile come sempre e tantissimi ospiti. Ecco chi sono i fortunati premiati di quest’anno, dalla serie Succession a Ted Lasso.

La 74esima edizione degli Emmy Awards, assegnati dalla Television Academy di Los Angeles, è andata e i premi sono stati assegnati con tante novità ma anche tante conferme rispetto allo scorso anno.

Tanti i titoli di serie tv premiati, tra i quali spiccano “The White Lotus”, “Ted Lasso” e “Succession”, che hanno vinto i premi più ambiti della serata. Ma vediamo insieme chi fa parte dei vincitori di quest’anno.

Emmy Awards 2022, ecco chi ha vinto gli ambiti premi

Tanto attesa come ogni anno, la cerimonia degli Emmy Awards 2022 si è svolta come sempre al Microsoft Theater di Los Angeles, dove sono accorse tantissime star della televisione e dell’intrattenimento internazionale.

Tra i tanti che hanno partecipato, la giovane star Zendaya, che ha vinto il premio come Miglior attrice per una serie drammatica, grazie alla sua interpretazione nella serie tv “Euphoria” di Sam Levinson.

Jason Sudeikis, invece, ha vinto per la seconda volta consecutiva come Miglior attore per una serie commedia, grazie a “Ted Lasso”, lo show comedy dei record che già lo scorso anno ha vinto numerosi premi.

La serie anche quest’anno si aggiudica i premi come Miglior serie commedia per il secondo anno consecutivo e Miglior regia per una serie commedia.

Altra vincitrice assoluta della serata è stata la miniserie HBO “The White Lotus”, che ha vinto i premi Miglior attrice non protagonista per una miniserie, assegnato a Jennifer Coolidge, Miglior attore non protagonista per una miniserie per Murray Bartlett, Miglior miniserie, Miglior regia e Migliore sceneggiatura tra i più importanti.

Anche la serie Succession si riafferma ancora una volta come Migliore serie drammatica secondo la Television Academy, mentre Squid Game, la serie fenomeno Netflix, si aggiudica ben sei Emmy, incluso quello a Lee Jung-jae come Miglior attore in un drama.

Il trionfo di Lizzo e il discorso di Sheryl Lee Ralph

Due momenti molto toccanti hanno monopolizzato la serata degli Emmy Awards, colpi di scena che hanno emozionato il pubblico.

Il primo è stata la vittoria della cantante Lizzo, premiata nella categoria Miglior reality competitivo per il suo programma “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls”.

La star della musica è salita sul palco ritirando il premio, mandando un fantastico messaggio a tutti sulla body positivity.

Lizzo ha affermato che le storie condivise nel suo reality per lei sono importanti, ma non sono uniche, semplicemente di solito non vengono raccontate. La cantante ha infatti incitato ad aprirsi di più e a non avere paura.

Un altro momento importante è stato il discorso di Sheryl Lee Ralph, che ha vinto un Emmy come Miglior attrice non protagonista per la serie comedy “Abbot Elementary”.

Sheryl era molto emozionata e ritirando il premio ha intonato i primi versi di una canzone, intitolata “Endangered Species” di Dianne Reeves. Un momento molto forte, che tutti hanno applaudito, seguito da ringraziamenti molto profondi: “A chiunque abbia mai avuto un sogno e pensato che non si sarebbe avverato, che non si sarebbe mai potuto avverare, sono qui per dirti che è questo che significa crederci”.