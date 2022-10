De Rossi è il nuovo allenatore della Spal

By

Nel tardo pomeriggio la Spal ha annunciato l’arrivo di Daniele De Rossi che inizierà dunque la sua prima avventura da allenatore sulla panchina dei ferraresi.

L’ex Capitano della Roma sarà il quarto campione del mondo in Serie B dopo Grosso, Inzaghi e Cannavaro



Comincia in Serie B e più precisamente sulla panchina della Spal la carriera da allenatore di Daniele De Rossi, l’ex centrocampista della Roma ha ufficialmente preso il posto di Venturato firmando un contratto fino al 2024 con il club di Ferrara.

La società ha annunciato l’ingaggio del campione del mondo con un post simpatico che raffigura l’iconico tatuaggio presente sul polpaccio di Daniele De Rossi.

La Spal occupa al momento il quattordicesimo posto in classifica dopo un avvio di stagione assolutamente deludente.

L‘ex numero 16 giallorosso farà il suo debutto assoluto in panchina sabato 15 ottobre quando la sua Spal scenderà in campo contro il Cittadella.

Ecco la prima esperienza da allenatore per Daniele De Rossi

Daniele De Rossi è diventato assistente di Roberto Mancini nel marzo del 2021 facendo parte della trionfale spedizione di Euro 2020 culminata con il trionfo di Wembley.

Dopo l’europeo aveva deciso di lasciare la nazionale per iniziare la carriera da allenatore.

Dopo una lunga trattativa il presidente della Spal Joe Tacopina è finalmente riuscita a convincere De Rossi che oggi inizia ufficialmente la sua nuova avventura.

Leadership e personalità hanno sempre contraddistinto la carriera da calciatore del classe ’83 che oggi inizia un’esperienza nuova nella quale avrà il compito di dare nuova energia ad una Spal attualmente in piena crisi di risultati e di identità.

Il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha spesso elogiato le capacità comunicative dell’ex calciatore della Roma scommettendo su di lui per una importante carriera da allenatore.

Tanta curiosità ora nel vedere all’opera uno dei simboli del calcio italiano degli ultimi anni in una Serie B dove ritroverà colleghi ed amici con i quali ha già condiviso tante battaglie in campo.

Tacopina ha puntato sulla grande amicizia con il campione del mondo, l’americano infatti tra il 2011 ed il 2014 ha ricoperto il ruolo di vice presidente della Roma legando con lo storico numero 16 giallorosso.

Il Presidente della Spal crede fortemente nelle potenzialità di un tecnico sicuramente inesperto ma che ha tutte le qualità per dimostrare anche da allenatore di poter scrivere pagine importanti nella storia dello sport italiano.