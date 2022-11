Monica Setta, l’avete mai vista a 20 anni? Di una bellezza strepitosa | FOTO

Monica Setta quando aveva 20 anni era già veramente bella. L’avete mai vista? Ecco alcuni scatti inediti di quando era giovanissima.

La conosciamo tutti ed è una delle giornaliste più amate, oltre che una conduttrice di successo. In tutti questi anni ha saputo intrattenere il suo pubblico, arrivare alla verità e sviscerare tutti quelli che sono gli argomenti più o meno noti. Oggi insieme a Tiberio Timperi conduce Uno mattina in famiglia, con toni rassicuranti e professionali. Ma qualcuno di voi la ricorda quando aveva 20 anni? Era sempre bellissima, con un sorriso accattivante e uno charme veramente incredibile: non crederete ai vostri occhi.

Chi è Monica Setta?

Monica Setta è nata a Brindisi il 05 agosto 1964 sotto il segno del fiero Leone. È una conduttrice, giornalista e scrittrice di successo sempre pronta ad approfondire ogni tipo di argomento.

Si è diplomata al Liceo Classico di Brindisi e capisce subito di voler intraprendere la carriera come giornalista, collaborando con un quotidiano locale. Le viene negato il praticantato e decide di trasferirsi a Roma, iscrivendosi a la Sapienza con percorso di Filosofia.

Una carriera di grande successo, iniziando a collaborare con Il Popolo e La Gazzetta del Mezzogiorno. La Setta di Laurea e subito dopo decide di lavorare per un anno come assistente alla cattedra scrivendo per il Giorno e per Avvenire. Continua le sue collaborazioni con testate di vario genere e anche per Elle.

Nel 2000 inizia ad approcciare con il piccolo schermo, esordendo in Doppio Misto e poi in Omnibus de La7. Negli anni successivi è inarrestabile prendendo parte a non pochi programmi come DopoFestival, Donne alla Specchio, Domenica In.

Approda alla TV per ragazzi Gulp e intraprende un percorso molto interessante per insegnare ai più giovani la politica. Una esperienza che le fa firmare in contratto con la Giunti Editore per una collana tratta dai contenuti di cui sopra in sei volumi.

Arriva poi a Canale 5 e poi incontra Tiberio Timperi e diventa conduttrice di Uno Mattina in Famiglia.

Monica Setta a vent’anni: sorridente e pronta al successo

Monica Setta ha sposato nel 1995 il giornalista e caporedattore politico del TG5 Giuliano Torlontano. Dal loro amore è nata nel 2000 Gaia e si sta per laureare per diventare avvocato.

Oggi ha una nuova relazione, ma non ha voluto svelare mai nulla sul suo conto se non che sia completamente estraneo al mondo dello spettacolo.

Facciamo adesso un piccolo passo indietro nei suoi primi anni televisivi, quando aveva 20 anni e ha conquistato tutti con il suo sorriso. Monica Setta oggi è una bellissima donna, ma quando era giovane ha lasciato tutti i suoi corteggiatori senza fiato. Intelligente, brillante, con un bellissimo fisico e uno sguardo attento: la donna ideale che si è sempre saputa distinguere dalle altre.

La giornalista ha conquistato non pochi cuori della televisione e non solo, restando ancora oggi una delle più belle e intelligenti donne italiane che conosciamo.