Con tante, tantissime difficoltà l’Argentina riesce a superare il Messico grazie al guizzo di Leo Messi che di sinistro fulmina Ochoa e al destro a giro di Enzo, la squadra di Scaloni tiene vive le speranze della Selecion che si giocherà la qualificazione nell’ultimo match contro la Polonia.

La Polonia comanda il Gruppo C con 4 punti, dietro Argentina e Arabia Saudita a quota 3 con il Messico fanalino di coda con un punto.



Altra prestazione nel complesso deludente per l‘Argentina che crea poco e va in difficoltà contro il grande pressing del Messico.

Come spesso succede sono i campioni a fare la differenza e Scaloni ha il campione per eccellenza: è Leo Messi a scuotere una spenta argentina trovando l‘angolino basso con un magnifico mancino da fuori area trovando il gol che toglie la paura.

Nel finale Enzo chiude la partita con un bel destro a giro, l‘Argentina ora deve necessariamente battere la Polonia per raggiungere una qualificazione che fino al 60esimo sembrava quasi definitivamente compromessa.

Il Messico è con un piede fuori dai mondiali, Lozano e compagni poco ispirati in fase offensiva.

Ci pensa Messi, l’Argentina è ancora viva

L’Argentina soffre e gioca male anche in questo secondo match ma alla fine riesce a superare un ostacolo durissimo e scomodo come il Messico.

Partita molto tattica e poco spettacolo nel primo tempo con entrambe le squadre che creano poco e si limitano ad una buona fase difensiva.

Il minuto decisivo è il 64esimo quando Di Maria serve Messi che con il sinistro incrocia da fuori area superando un incolpevole Ochoa.

La Selecion prende fiducia ed alza il proprio baricentro cercando con insistenza il gol del raddoppio.

Il guizzo del “10” ha aiutato la squadra di Scaloni ha togliere la paura che dal primo minuto della sfida contro l’Arabia Saudita si era palesata nei piedi e nella testa degli argentini.

Il raddoppio arriva al minuto 87 con Enzo Fernandez che con un gran tiro a giro regala i tre punti a Scaloni.

In vetta al Gruppo C c’è la Polonia a quota 4 punti, Argentina e Arabia Saudita seguono a quota 3 con il Messico ultimo con appena un punto.

Tutto si deciderà nell’ultima giornata con il big match tra Polonia e Argentina e la sfida tra Messico e Arabia Saudita.