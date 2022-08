Angel Di Maria pronto al rientro, convocato con lo Spezia

Dopo la grande prestazione all’esordio stagionale Angel Di Maria è pronto al rientro in campo, durante la conferenza stampa Allegri ha annunciato il rientro dell’argentino tra i convocati



Il grande esordio contro il Sassuolo, il primo gol stagionale in maglia bianconero e poi il piccolo infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime 3 partite di campionato, ora Angel Di Maria è pronto a tornare in campo per aiutare la sua Juventus in una stagione difficile e per il momento ricca di infortuni.

In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha tolto ogni dubbio: Angel Di Maria sta bene ed è pronto al ritorno in campo già nella sfida contro lo Spezia in programma domani sera.

Il fideo, con ogni probabilità, partirà dalla panchina con il tecnico livornese che potrebbe concedergli qualche minuto nella ripresa in attesa di vederlo in campo dal primo minuto nella delicata sfida al Franchi di domenica contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.





Di Maria recupera ma parte dalla panchina

Contro lo Spezia dovrebbe essere confermato il tridente visto nella sfida con la Roma con Juan Cuadrado e Filip Kostic a supporto dell’unica punta Dusan Vlahovic.

Dopo le settimane di stop al momento Angel Di Maria non ha ancora i 90 minuti nelle gambe ed Allegri punta ad avere il calciatore al 100% per la prossima settimana quando i bianconeri affronteranno prima la Fiorentina e poi il Paris Saint Germain.



Con il grande lavoro fatto dalla società in questi mesi la Juventus potrà contare su una panchina importante con il fideo e Arkadiusz Milik che sono pronti a subentrare a partita in corso per dare alternative di gioco alla manovra biancoceleste.

Con lo Spezia potrebbe riposare Adrien Rabiot, al suo posto probabile il rientro nell’undici titolare di Weston McKennie, mentre in difesa Rugani dovrebbe prendere il posto di Danilo che tonerà nel suo ruolo di terzino destro.

Come ammesso anche da Massimiliano Allegri quella con lo Spezia è una partita da vincere assolutamente per non perdere il distacco dalle squadre in vetta e cercare di dare continuità al buon pareggio interno ottenuto contro la Roma.

Dopo la sfida con i liguri Allegri spera di abbracciare Leandro Paredes, calciatore ormai ad un passo dal diventare un nuovo centrocampista della Juventus andando a rinforzare la linea metodista della squadra.

Con l’arrivo dell‘argentino ed il rientro definitivo di Paul Pogba la squadra sarà finalmente completa e pronta all’assalto definitivo allo scudetto.