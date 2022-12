Mondiali Qatar: morto un altro giornalista

È morto oggi un altro giornalista che seguiva i mondiali in Qatar, si tratta di Khalid Al Misslam, fotoreporter di Al Kass TV.

È la seconda vittima fra i giornalisti che si trovano nell’Emirato per seguire i discussi mondiali, dolo lo statunitense Grant Wahl.

Morto un altro giornalista durante i mondiali in Qatar

È arrivata poche ore fa la notizia della morte del secondo fotoreporter che ha perso la vita in circostanze misteriose mentre seguiva i mondiali in Qatar.

Il suo nome è Khalid Al Misslam e lavorava per l’emittente Kass TV, che sui social ha pubblicato una sua immagine per ricordarlo. Secondo il portale Gulf Times, il giornalista qatariota è morto in maniera improvvisa.

Non sono stati resi noti dettagli in merito a questo decesso, tuttavia si tratta di un fitto mistero quello che sta coinvolgendo i giornalisti che si trovano in Qatar, in effetti la morte di quest’ultimo fotoreporter giunge pochi giorni dopo quella del collega americano che stava seguendo i quarti di finale fra Argentina e Olanda.

Al Misslam aveva 43 anni. In pochi minuti ci sono stati diversi messaggi di cordoglio per lui e l’emittente ha voluto salutarlo, porgendo le condoglianze alla famiglia e pregando per la sua anima.

La morte di Grant Wahl

Come sono ignote le cause della morte del giornalista dell’emittente qatariota, allo stesso modo si cerca ancora di capire cosa abbia ucciso il collega statunitense Grant Wahl.

Sembra che in questo caso ci sia stato un malore durante la partita che vedeva schierate Argentina e Olanda, ma il fratello del giornalista ha da subito sospettato che sia stato un omicidio.

L’uomo aveva 48 anni e la sua morte ha sconvolto gli Usa, dove era molto conosciuto in ambito sportivo. Era venerdì scorso quando durante la conferenza in sala stampa ai tempi supplementari del match, si sarebbe sentito male.

Il decesso è giunto dopo diversi tentativi di rianimazione per cause ancora in corso di accertamenti. Il fratello non crede però alla morte naturale e questo tinge di giallo la questione.

Il mistero si è infittito ulteriormente oggi con la morte del secondo giornalista in Qatar e sono in molti a non credere alle coincidenze. Che le due morti siano collegate? Che davvero lo statunitense non sia morto per cause naturali? Le indagini sono iniziate e si spera di far luce sulla questione.