Dove si buttano le vaschette di frutta e verdura? Lo sanno in pochi: ti becchi la multa

Se si buttano le vaschette di frutta nel cassonetto sbagliato si può rischiare di avere una multa salatissima: impariamo a fare la differenziata corretta.



Uno dei temi più importanti degli ultimi anni a cui tutti i potenti del mondo stanno cercando di trovare una soluzione è quella della salute dell’ambiente e del riciclo delle materie prime per economizzare le fonti energetiche.

A quanto pare, questa è una questione che è stata presa a cuore da tutti quanti e che darebbe maggior agio al pianeta di vivere in armonia con l’uomo, qualora quest’ultimo si impegnasse un po’ di più.

Vaschette di frutta e verdura nel cassonetto sbagliato: a quanto ammonta la multa?

Per questo motivo, da tantissimi anni, è stata messa in circolazione la raccolta differenziata che è stata introdotta in Italia per la prima volta nel 1941 ma soltanto negli ultimi venticinque è diventata predominante.

In molti comuni italiani, è obbligo differenziare i materiali e la noncuranza di questo viene multata e quindi bisogna stare molto attenti di cosa si consuma e soprattutto dove vanno gettati le varie confezioni.

Questo significa che, qualora ci ritroviamo a consumare alcuni alimenti, l’eventuale vaschetta di plastica o di alluminio che è sporca va sciacquata o lavata e dopodiché gettata nell’apposito contenitore della spazzatura.

A volte, questo può creare noia, in quanto si consumano cibi per velocità e per non lavare i piatti ma uno sforzo potrebbe salvaguardare il pianeta e far si che non vengano sprecate energie per l’estrazione della materia prima.

Molte volte però ci ritroviamo davanti ad una domanda che ci poniamo nei confronti di alcuni cibi, non riusciamo a capire se questi e le loro vaschette vanno gettate nell’umido, nell’indifferenziata o altrove.

Le regole della raccolta differenziata

In particolar modo, il dubbio persiste quando ci ritroviamo davanti a delle vaschette che contengono frutta o verdura perché seguendo l’esempio sopracitato, queste andrebbero lavate quando c’è del cibo al suo interno.

La frutta e la verdura però, non tendono a sporcare se non ammaccate o tagliate e quindi, le vaschette di plastica o di cartone non hanno l’obbligo di essere pulite prima di gettarle nella spazzatura.

Ma bisogna stare molto attenti a dove si getta, perché sebbene la buccia della frutta va nell’umido la vaschetta va nell’apposito cestino e se abbiamo delle titubanze basta leggere l’etichetta, dove di solito, è descritto dove poterla gettare.

Bisogna stare molto attenti a questo, perché secondo la normativa locale del 2022, chi viene colto a fare una raccolta differenziata sbagliata o chi non la fa dove previsto un obbligo, rischia delle multe.

In particolar modo, chi viene beccato a gettare materiale in un cassonetto destinato ad altro materiale diverso da quello che si sta buttando, può rischiare di ricevere una multa il cui importo parte da un minimo di 25 euro ad un massimo di 600 euro.

La differenza dei costi delle sanzioni è previsto in base alle regole del proprio Comune d’appartenenza che prevede provvedimenti disciplinari per chi sbaglia nel gettare un materiale anziché un altro.

Quindi, resta a discrezione del Comune e dell’agente, decidere se e quanto deve pagare il cittadino qualora si trova a fare una raccolta differenziata sbagliata.