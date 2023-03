Mollette per il bucato, 6 grandi e facili idee di riciclaggio: come riutilizzarle

Ecco qual è il modo più semplice per riciclare le mollette per il bucato. 6 soluzioni che siamo sicuri che vi cambieranno la vita.

6 modi semplicissimi per riciclare le vostre mollette, quelle che usate tutti i giorni per stendere i vestiti.

Le mollette per il bucato, un accessorio indispensabile

Usiamo tutti le mollette, un oggetto davvero indispensabile nelle nostre case. Questo accessorio, infatti, è necessario per stendere i vestiti, che altrimenti volerebbero a causa del vento.

Purtroppo, però, le mollette spesso di rompono o i segni del tempo lasciano su di esse delle imperfezioni. È per questo che spesso vengono gettate.

Oggi, però, vogliamo mostrarvi ben 6 metodi che vi porteranno a riciclare le vostre mollette di casa, senza il bisogno di buttarle tra i rifiuti.

Si tratta di 6 metodi che vi aiuteranno a rispettare l’ambiente e a ridurre il vostro impatto sul mondo. Sono dei modi semplicissimi, che applicare non costa davvero nulla.

Ecco come riciclarle in 6 modi

Oggi vi sveleremo 6 modi per riciclare in maniera efficace le vostre mollette. Non solo aiuterete l’ambiente con quest’azione, ma anche le userete per risparmiare dei denaro, in quanto non avrete bisogno di acquistare l’oggetto in questione, perché lo avrete riciclato.

1- Crea un porta candele

Il primo modo per riciclare le vostre mollette è quello di realizzarne un porta candele. Non dovrete fare altro che procurarvi delle forme tubolari, come ad esempio dei rotoli di carta igienica, e unirli insieme con lo scotch o la colla. Una volta fatto, appiccicate le mollette in modo da nasconderli completamente e poi dipingetele, anche semplicemente di bianco.

2- Crea un porta tè

Se avete un porta tè vecchio e fuori moda, potete facilmente utilizzare le mollette per decorarlo, in modo che risulti il più nuovo e moderno possibile. Mettete le mollette in fila e attaccatele alla scatola con la colla a caldo. In questo modo ricoprirete completamente la sua superficie e sembrerà una moderna scatola di legno.

3- Crea uno specchio

Non tutti lo sanno, ma le mollette sono costituite da materiali forti e duraturi nel tempo. Potete approfittare di questa loro caratteristica per unirle tra di loro a forma di sole, lasciando uno spazio al centro. Una volta fatto, non dovrete occuparvi di altro che di procurarvi uno specchio di forma rotonda da attaccare al centro.

4- Crea un centro tavola

Potete anche creare un centro tavola, semplicemente lasciando spazio alla fantasia. Con esse, la colla e lo spago potete far rivivere un vecchio bicchierone d’acqua che non usavate più o una ciotola. In questo modo non dovrete più acquistarne una nuova e gioirete del processo creativo.

5- Usale per dipingere

Se avete dei bambini piccoli, potete riciclarle facendole usare ai più piccoli per dipingere. Tutto quello che dovrete fare è semplicemente immergerle nella pittura e tirarle fuori per appoggiarle ai fogli. Così potete permettere ai vostri figli di creare delle forme straordinarie semplicemente combinando le sagome delle mollette tra di loro.

6- Ricicla il suo uso

Se non volete realizzare lavoretti creativi, potete anche soltanto riciclarle per altri usi. Per esempio, potete utilizzarle per appendere delle foto o per chiudere le confezioni dei biscotti.