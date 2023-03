Guidonia, due aerei militari si scontrano in volo e precipitano: uno finisce tra le case | Due vittime

La tragedia è avvenuta questa mattina a Guidonia, alle porte di Roma. Uno dei due velivoli è precipitato in zona laghetto San Giovanni, l’altro su alcuni palazzi in via Casal Bianco.

A perdere la vita i due piloti. In corso le indagini per appurare le cause del drammatico incidente.

Due aerei militari si sono scontrati a Guidonia

Tragedia questa mattina poco dopo le 11 a Guidonia, paesino alle porte di Roma: due aerei ultraleggeri Sai Marchetti 208 di addestramento militari si sono scontrati mentre erano in volo e sono precipitati. Uno dei due velivoli è precipitato in un campo in zona laghetto San Giovanni, in prossimità di un distributore Tiber, l’altro si è schiantato su dei palazzi in via Casal Bianco. I velivoli sono andati in fiamme e i due piloti sono morti.

I primi a intervenire sul posto sono stati gli agenti di polizia, che hanno ricevuto la segnalazione di un aereo caduto nel campo in via della Longarina. L’altro invece è finito tra alcuni palazzi. Secondo le prime ricostruzioni, questa mattina si sarebbero alzati in volo 4 aerei militari, due dei quali si sarebbero scontrati tra loro. In corso le indagini per appurare le cause del drammatico incidente.

“La notizia della morte dei due piloti dell’Aeronautica militare nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60esimo Stormo e all’intero corpo dell’Aeronautica militare. A loro vanno le nostre preghiere”

ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

I due piloti che hanno perso la vita nell’incidente aereo appartenevano al 60esimo stormo dell’Aeronautica Militare.

In aggiornamento.