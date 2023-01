Moira Orfei, che fine hanno fatto i figli? Oggi vivono così: irriconoscibili | FOTO

Moira Orfei, che cosa ne è stato dei suoi figli? Hanno cambiato completamente vita e oggi vivono così. Irriconoscibili.

La regina del circo, Moira Orfei, ha da sempre condiviso il suo talento e la sua professione con i figli. Ma che fine hanno fatto questi ultimi? Ecco cosa ne è stato di loro.

Moira Orfei, la signora del circo

Nata nel 1931 a Codroipo, in un paesino della provincia di Udine, la famosa signora del circo proveniva da una famiglia di origini Sinti. La passione circense era di famiglia. Il padre, per esempio, Riccardo Orfei, era il clown Bigolon. Il fratello Paolo un giocoliere e l’altro, Mauro, un acrobata famosissimo.

Inizia ad esibirsi in maniera professionale, la Orfei, da piccolissima al circo, a soli 6 anni. Conquisterà però la scena come protagonista nel 1960, in qualità di acrobata, domatrice di elefanti e trapezista.

Da quel momento il suo volto diventerà quello simbolo del circo italiano portato e conosciuto in tutto il mondo. Nota non solo per la sua bravura circense ma anche per un modo alquanto particolare di mostrarsi al pubblico (facciamo riferimento chiaramente al suo vestiario e al trucco particolarmente pesante che l’ha resa famosa anche oltreoceano), la regina del circo ha introdotto all’ambiente circense anche i suoi figli.

Li ricordate Lara e Stefano? Che fine hanno fatto i famosi eredi del circo Orfei? Ecco cosa ne è stato di loro. Oggi sono così e questa è la loro vita.

Che fine hanno fatto i figli della signora del circo

Moira Orfei, nota come la signora del circo italiano, è venuta a mancare nel 2015. Ritrovata dai familiari nella sua casa a Brescia, aveva 83 anni e a quanto pare nessun problema di salute.

Nella sua lunga e soddisfacente vita, Moira Orfei ha amato un solo uomo, Walter Nones, anche lui membro del circo e domatore che ha preso parte a numerosi spettacoli anche insieme alla moglie.

La coppia ha messo al mondo due figli: Lara e Stefano, che spesso sono apparsi in compagnia dei famosi genitori. Numerose le foto che ritraggono i figli d’arte con mamma Moira.

Per un breve periodo addirittura, li abbiamo visti ospiti nelle varie trasmissioni televisive a raccontare della loro vita circense, poi si sono perse le tracce. Che cosa è accaduto? Ecco che fine hanno fatto i figli della signora del circo.

Cominciamo da Stefano. Classe 1966, ha ripercorso la strada dei famosi genitori. Cresciuto nell’ambiente circense, proprio come il papà è oggi un famoso domatore di tigri. Sebbene abbia un’esperienza che dura da anni, come ha confessato lui stesso, due volte ha rischiato la vita per via dell’aggressione dei suoi animali.

Il primo attacco risale al 2006. Stefano stava nutrendo le sue tigri quando una di queste decide di afferrarlo. Fortunatamente le ferite riportate al tempo non misero in pericolo la sua vita.

Nel 2009 il secondo attacco: viene azzannato da una tigre che gli lascerà cicatrici permanenti sulla pelle. A salvarlo il padre. Sposato con Brigitta Boccoli, la coppia ha due figli: Manfredi e Brando.

Non solo circo nella vita di Stefano ma anche televisione. Nel 2016 lo ricorderete sicuramente in un programma televisivo di grande successo, L’Isola dei famosi. Apprezzato dai telespettatori, non è riuscito a vincere il reality di sopravvivenza. Ha portato a casa invece molti trofei per la sua bravura circense: ha il record più alto di animali ammaestrati.

Passiamo invece a Lara. Nata nel 1970, anche lei per molti anni ha preso parte al circo Orfei prima come equilibrista poi come giocoliera, acrobata e trapezista. Anche lei come il fratello, oltre al circo ha sempre avuto una grande passione per la televisione.

Differentemente dal primogenito, Lara però l’abbiamo vista anche prendere parte ad alcuni film come “Delitti” e “La tempesta”. Ancora, ha partecipato a “Reality circus” e “Circo Massimo”.

Con riferimento alla sua vita sentimentale, la figlia di Moira Orfei è in coppia da tanti anni con un artista circense, Micha Malachikine. La coppia ha tre figli: Moira Junior, Alexander e Walter Junior. Da un po’ di tempo, ha deciso di mettere da parte la televisione per continuare la professione circense: è lei infatti l’erede di mamma Moira con il nuovo Circo Orfei.