Qui aveva soltanto 20 anni: oggi è considerato l’uomo più bello della TV italiana

Lui è l’uomo più bello della TV italiana. Lo riconosci in questa foto? Nell’immagine che puoi vedere davanti a te, aveva soltanto 20 anni. Rimarrai a bocca aperta quando scoprirai di chi si tratta.

Il nostro personaggio misterioso è proprio lui. Oggi è considerato uno degli uomini più belli della televisione italiana. Hai capito di chi stiamo parlando? Concentrati al massimo, non è difficile da scoprire la sua identità.

Personaggio misterioso: tutti gli indizi utili per svelare la sua identità

Il noto personaggio misterioso con il quale oggi vogliamo sfidarti è considerato tra gli uomini più belli della televisione italiana. Se guardi attentamente la fotografia, è impossibile non riconoscerlo: il suo viso ma soprattutto i suoi occhi, sono gli stessi di oggi.

In questa fotografia, il nostro uomo del mistero aveva poco più di 20 anni. Oggi invece di anni ne ha 54 ma continua ad avere un fascino irresistibile. Se semplicemente guardando l’immagine non ti viene nessuno in mente, allora ti diamo noi qualche indizio.

Innanzitutto, ti diciamo che il nostro personaggio misterioso è una vera e propria star dei social. Su Instagram, per esempio, è seguito da più di un milione di follower. Cos’altro possiamo dirti?

Lui è nato a New York ma ha fatto fortuna in Italia grazie ad un famoso programma televisivo. La sua mamma, anche lei conosciuta, condivide con il figlio una passione di famiglia, la cucina. Avete capito ora di chi stiamo parlando? Dai, non è difficile capire di chi si tratta.

Chi è l’uomo misterioso della foto

Qualche riga più sopra ti abbiamo dato alcuni indizi che sicuramente ti saranno stati utili per svelare l’identità del nostro personaggio misterioso. Hai capito chi è questo giovanotto oggi considerato uno degli uomini più belli della TV italiana? Non può che essere lui: chiaramente stiamo parlando di Joe Bastianich!

Ebbene sì, nell’immagine in alto c’è lo chef più famoso d’Italia e del mondo, appena ventenne. Forse la chioma ti avrà tratto in inganno, oggi infatti Bastianich è completamente pelato però gli occhi sono gli stessi, ieri come ora.

Joe Bastianich è tra i personaggi televisivi più amati della televisione italiana. Ha fatto la fortuna grazie alla sua passione più grande, la cucina, trasmessagli per l’appunto dalla mamma, Lidia Matticchio, anche lei famosissima nel mondo culinario.

La famiglia di Bastianich ha sempre lavorato nei ristoranti. Nel 1964, i suoi genitori, emigrati all’estero, acquistano il loro primo ristorante nel Queens, il Buonavia. Bastianich ottiene il suo primo ristorante a 25 anni quando convince i suoi genitori ad aprire il famoso Becco a Manhattan che riscosse immediatamente un grande successo.

Da quel momento, Joe non si è fermato più. Approda giovanissimo in Italia dove da qualche anno ormai è diventato famoso grazie alla partecipazione al cooking show MasterChef che ancora oggi lo rende tra i personaggi più popolari e amati della televisione italiana.

Quali altre informazioni possiamo darvi sul famoso chef? Tante le collaborazioni di Bastianich con altri professionisti della cucina come Mario Bacali con il quale nel 1998 apre il Babbo ristorante ed Enoteca che vale ben due stelle secondo il New York Times.

Nel frattempo Bastianich e Batali insieme aprono altri sette ristoranti tra Manhattan e New York. Nel 2018 il suo nome è balzato agli onori della cronaca per un episodio molto spiacevole: Bastianich è stato accusato di avere evaso il fisco italiano per oltre un milione di euro con redditi non dichiarati per il ristorante Orsone.

Su questo episodio, lo chef non ha mai voluto rilasciare pubblicamente dichiarazioni. Non solo cucina nella vita dello chef ma anche la musica. Sai che nel 2021 ha pubblicato un album dal titolo “Good morning Italia” con cui si è esibito in varie città del nostro stivale?

Nel 2021 arriva l’apertura del Joe’s American BBQ a Milano. Per quanto riguarda la sua vita privata, Joe si divide tra New York e l’Italia. Per anni è stato sposato con Deanna con la quale ha tre figli: Ethan, Miles e Olivia. La coppia si separa nel 2017.