Caro energia, con questo trucco risparmi tanti soldi sulla bolletta della luce

Caro energia, ti sveliamo un trucchetto che ti permetterà di risparmiare tanti soldi sulla bolletta della luce. Tu ne eri al corrente? Ci ringrazierai per la “soffiata”.

Stiamo vivendo tutti un periodo particolarmente difficile, soprattutto per via del caro energia. Come risparmiare sulla bolletta della luce, ti stai domandando? Ecco il trucchetto che non conoscevi.

Caro energia, un problema di portata mondiale

L’anno che si è appena concluso, il 2022, è stato economicamente destabilizzante non soltanto per l’Italia ma per il mondo intero. Le nazioni europee si sono ritrovate però a dover fare i conti con un problema in particolare: il caro energia.

Tutti abbiamo ricevuto almeno una bolletta salatissima, raddoppiata se non addirittura triplicata rispetto agli anni passati. Il costo del kilowattora è arrivato alle stelle e sostenere spese così esose ha rappresentato un problema per tante famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese.

La situazione nel 2023 non pare esser migliorata, anzi addirittura si parla di una nuova inflazione che metterà ancor di più KO le nazioni europee. Che cosa possiamo fare mentre i politici cercano di attivarsi per dare una svolta, si spera in positivo, a questa situazione?

Possiamo cercare di limitare il caro energia con alcuni trucchetti. Ecco il suggerimento che nessuno ti ha mai dato: con questa tecnica puoi risparmiare tantissimo sulle tue bollette.

Il trucchetto per risparmiare in bolletta

Combattere il caro energia si può. Nel nostro piccolo possiamo adottare alcune tecniche che ci consentiranno di non arrivare con l’acqua alla gola di fronte all’ennesima bolletta dell’elettricità.

Se imparerai a risparmiare, ti ritroverai da parte un bel po’ di soldini. Ti stai chiedendo in quale modo è possibile non avere bollette salatissime? Te lo diciamo noi. Conosci il trucco della doccia?

Se la risposta è no continua a leggere e scopri come, applicando questa semplice regola, potrai risparmiare un po’ di soldini l’anno sulle tue bollette energetiche. Tra i consumi più alti che fanno lievitare notevolmente la bolletta della corrente c’è la doccia.

Dicono gli esperti che gli italiani sono tra i popoli europei a consumare più litri d’acqua per via delle docce frequenti. Ebbene, devi sapere che questa abitudine può costarti cara. Come ovviare al problema?

Secondo gli esperti basta semplicemente farsi la doccia 3 volte a settimana per risparmiare in bolletta. Attraverso questa pratica tenderemo ad utilizzare meno la caldaia o lo scaldabagno che sono tra gli accessori che consumano più kW, cosa per nulla positiva in questo momento storico che stiamo vivendo in cui il prezzo del kilowattora è alle stelle.

Pensate che una doccia di 5 minuti viene a costare all’incirca 0,60 centesimi di euro. Due docce a settimana costerebbero €1,20 che moltiplicato per 52 settimane ti porterà a un risparmio di ben 62,40€. Se la tua famiglia, per esempio, è composta da tre persone, risparmierai più di 180 euro all’anno che di questi tempi non è male.

Ovviamente, i calcoli sono approssimativi: tutto dipende dal contratto che si ha con il proprio fornitore di energia elettrica e anche dal prezzo di mercato del kW. Ci sono anche altri accorgimenti che puoi utilizzare quando fai la doccia.

Per esempio, potresti optare per un soffione ecologico che depura l’acqua e che ti consente di risparmiare perché riduce il flusso del 60% permettendoti di consumare fino al 70% di acqua in meno. Ancora, cronometra la tua doccia: più poco tempo passi sotto l’acqua che scorre più risparmio avrai in bolletta.

Il trucchetto della doccia non è l’unico che può consentirti di risparmiare un bel po’ in questo periodo di caro energia. Ecco per te altri due suggerimenti super utili.

Il primo. Utilizza le lampadine a LED per i tuoi lampadari ed evita di lasciare le luci accese quando non sei in una stanza. Il secondo. Guarda l’etichetta sugli elettrodomestici prima di acquistarli e informati sulla loro efficienza energetica: più è alto il numero di kilowatt, maggiore sarà il consumo e più salata la bolletta.