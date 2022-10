By

Modena, un rave party abusivo di Halloween ha radunato migliaia di persone che si erano date appuntamento in un capannone non a norma. Le uscite autostradali della zona sono rimaste chiuse tutta la notte.

Si alza la preoccupazione per gli eventi abusivi organizzati da giovani tramite tam tam telefonico. L’allerta è massima a Modena dove è in corso anche in questo momento un rave party, il Witchtek, che sembra voler proseguire fino a martedì. Le forze dell’ordine hanno sorvegliato la zona e riferito ciò che sta accadendo al ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, che ha ordinato alle autorità di sgomberare.

Modena, rave party di Halloween

A Modena è in corso un rave party di Halloween che sta destando preoccupazione e che non è stato semplice contenere durante la notte. Nella zona tra Modena e Castelfranco è stato utilizzato un capannone abbandonato come base per la realizzazione della festa abusiva.

Le forze di polizia, nel momento in cui si sono accorte della festa, sono intervenute nella zona appurando che era già occupata da migliaia di persone. Non si tratta di cittadini locali ma bensì di un rave ben organizzato e per il quale si sono mossi giovani da tutta Italia e dall’estero.

Durante la notte è stato necessario, dato l’afflusso continuo, chiudere le uscite autostradali di Modena nord e sud, ma anche di Campogalliano e Carpi. Questo per cercare di rallentare gli arrivi. All’alba, però, le uscite sono state riaperte per garantire la viabilità, ma l’attenzione è massima. Ora la musica è spenta ma 3000 persone sono accampate alla festa con camper e auto.

Su internet uno degli organizzatori ha scritto: “Stasera le crew si riuniranno per darvi ciò che vi è stato promesso… durante tutta la giornata verranno date delle indicazioni, seguitele. Quando uscirà la posizione sarà necessario essere tutti in un raggio ristretto”.

Ma non solo, dato che ha confuso il post con: “Abbiamo voglia di combattere per ciò in cui tutti noi crediamo abbiamo bisogno che ognuno faccia la propria parte. State attenti a Biella, stanno fermando camion francesi e li scortano fuori regione”.

Forse dell’ordine e ministro Piantedosi

Le forze dell’ordine modenesi hanno riportato esattamente ai piani alti ciò che sta succedendo e la paura che si inneschino disordini c’è. Questo anche perché oggi è previsto a Modena il primo giorno della fiera Skypass, che porterà ulteriore affluenza di gente in città.

Nonostante la richiesta di sgombero, i partecipanti del rave hanno continuato a restare accampati e così è intervenuto anche il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. Ha dato mandato al capo della polizia e al prefetto di Modena di adottare, accordandosi con l’autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere il rave party organizzato e sgomentare alla svelta la zona.

Piantedosi ha già comunicato che porterà al CDM nuove proposte per nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento rispetto a casi del genere.