L’Atalanta cerca il riscatto ad Empoli

Dopo la sconfitta interna contro la Lazio di una settimana fa l’Atalanta di Gasperini è pronta a riprendere il proprio cammino. Le vittorie di Inter, Napoli e Juventus mettono ancora più pressioni ai nerazzurri che non possono permettersi ulteriori passi falsi al Castellani.



Ferma a quota 24 punti l’Atalanta di Gasperini è stata raggiunta dalla Lazio e (momentaneamente) dall’Inter.

Ad Empoli la Dea vuole tornare a vincere per rimanere in scia del Napoli che ieri ha ottenuto l’ennesima vittoria stagionale travolgendo il Sassuolo per 3-0.

Sono 16 fin qui i gol fatti per i nerazzurri, dato decisamente inferiore rispetto alle precedenti stagioni che viene però compensato da una difesa finalmente solida con appena 8 gol concessi agli avversari.

L’Empoli sette giorni fa ha perso nettamente all’Allianz Stadium subendo un poker dalla Juventus.

I ragazzi di Zanetti stanno disputando un buon campionato ed al momento occupano il dodicesimo posto con 11 punti, a +5 sul terzultimo posto occupato dalla Sampdoria.

Empoli con il 4-2-3-1, Bajrami trequartista

Tanta qualità per l‘Empoli che ha bisogno di una grande prestazione davanti al proprio pubblico per riprendersi dopo il brutto Ko subito contro la Juventus.

Zanetti si affida alla tecnica di Bajrami pronto a supportare Destro e Satriano davanti.

Vicario difenderà i pali dei toscani, da destra a sinistra ci saranno Stojanovic, De Winter, Luperto e Parisi.

Marin sarà il regista della squadra con Haas e Bandinelli mezze ali per dare intensità alla manovra e cercare di aggredire subito i portatori di palla nerazzurri.

Muriel squalificato, Atalanta con Zapata titolare

Per tornare ad altissimi livelli Gian Piero Gasperini ha assolutamente bisogno di ritrovare il miglior Duvan Zapata.

Dopo l’infortunio subito nello scorso gennaio il bomber colombiano continua a faticare ed oggi i tifosi sperano di vederlo tornare ai suoi massimi livelli.

Davanti a Musso la solita difesa a tre composta da Okoli, Demiral e Djimsiti.

Pasalic e Koopmeiners agiranno in cabina di regia con Hateboer e Soppy sulle corsie laterali.

Ancora panchina per Malinkovski, dietro a Zapata confermati Ederson e Lookman.

Empoli-Atalanta, statistiche

Dopo il successo ottenuto lo scorso maggio l’Empoli cerca la seconda vittoria consecutiva contro l’Atalanta, sarebbe la prima volta in assoluto per i toscani.

Nel 60% delle partite disputate tra le due squadre al Castellani l’Empoli non ha trovato la via del gol, per i toscani inoltre un solo successo negli ultimi sei incontri tra le mura amiche.

Nella sfida contro la Lazio l’Atalanta ha perso senza trovare la via del gol, prima volta in questa stagione di Serie A.