Diana e Andrea, dopo 30 anni sbuca il loro segreto: tutto alle spalle di Carlo

Lady Diana e il principe Andrea, dopo anni sbuca fuori il terribile segreto che ha unito i due cognati reali: lo hanno fatto alle spalle di Carlo.

La compianta principessa del Galles, Diana, e il fratello ribelle del nuovo sovrano di Inghilterra, il principe Andrea, hanno tenuto nascosto per anni un torbido segreto che oggi, finalmente, viene alla luce.

Lady Diana e il principe Andrea, la coppia che non ti aspetti

La Spencer è ancora oggi, nonostante purtroppo abbia abbandonato la vita terrena da ormai un bel po’ di anni, ancora nel cuore dei sudditi inglesi e dei cittadini di tutto il mondo.

Anche nelle Nazioni in cui la monarchia non è una forma di governo, anche nei paesi più remoti e sperduti di questo pianeta, la ex principessa del Galles che tale rimarrà per sempre nelle menti delle persone, continua a vivere.

Passata alla storia come la “principessa triste” per via dell’inferno matrimoniale che ha vissuto a causa di Carlo che l’ha ferita a colpi di umiliazione e tradimenti, in realtà anche Lady Diana nascondeva un lato che mai avremmo potuto immaginare.

Legata da un profondo affetto al principe Andrea, fratello di Carlo, figlio di Elisabetta e pecora nera della Royal Family, entrambi hanno tenuto nascosto per anni un segreto che come un coniglio dalla tana, oggi sbuca fuori. Loro lo hanno fatto davvero e per di più alle spalle di Carlo.

Tutto alle spalle di Carlo: fuori la verità sulla Spencer e sul principe Andrea

Sbuca fuori una scomoda verità, l’ennesima, per la famiglia reale, che promette di scombussolare ancora di più gli equilibri precari dei Windsor: Diana e il principe Andrea hanno condiviso per anni un segreto.

A sganciare la bomba non è un tabloid né tantomeno voci di corridoio, ma una persona affidabile, la biografa di corte Angela Levin, scrittrice, giornalista e conoscitrice della Royal Family che ha scritto un libro dedicato a Camilla Parker, Regina Consorte.

È proprio lei che ha snocciolato questioni private del casato inglese, portando alla luce un segreto che la ex moglie di Carlo e il principe Andrea hanno nascosto per decenni: entrambi hanno complottato alle spalle di Carlo.

Secondo quanto affermato da Angela Levin, Lady Diana e il principe Andrea si conoscevano fin da giovanissimi ed erano legati da un profondo e sincero affetto. Quelle che leggerete sono affermazioni forti, fatte dalla scrittrice e che potrebbero fare crollare l’immagine angelica di Lady Diana che fino ad ora ha fatto parte dell’immaginario collettivo.

A detta della scrittrice, Lady Diana aveva ordito un piano dettagliato con la complicità del principe Andrea, per evitare che Carlo salisse al potere dopo la morte della Regina Elisabetta. In che modo?

Con il sostegno anche della ex moglie del duca di York, Sarah Ferguson, i tre stavano cercando una soluzione per mettere sul trono il principe William, con Andrea come reggente e a supporto del figlio di Diana, facendo un salto di generazione che avrebbe potuto cambiare tutto.

Andrea, Sarah e Lady Diana avrebbero, insomma, cercato di “manomettere” di propria volontà, le regole della successione dinastica. Vendetta da parte di Diana? Sete di potere, invece, quella del duca di York? Ipotesi plausibili che fanno paura.

Piani misteriosi e torbidi segreti

Secondo sempre Angela Levin, il principe Andrea fino a poco prima che la regina Elisabetta spirasse, ha cercato di mettere i bastoni tra le ruote al fratello Carlo, denigrando Camilla Parker e l’operato del fratello.

Nulla da fare, i suoi macchinosi piani per rientrare nella Royal Family a nulla sono serviti: il principe Andrea continua a guardare come un avido spettatore la famiglia reale dalla quale è stato estromesso.

Intanto, un nuovo scoop si affaccia a Londra e fa sparlare ancora il mondo: si dice che Lady Diana e il principe Andrea abbiano avuto un flirt segreto nel periodo in cui la principessa era incinta di William. Bugia o verità? È ancora tutto avvolto nel mistero.