Colombia, jet si schianta su un gruppo di bambini

Triste bilancio per un incidente avvenuto ieri in Colombia. Dalle prime indiscrezioni pare che un piccolo jet partito dall’aeroporto di Santa Marta poco dopo si sia schiantato contro un gruppo di bambini che vendevano souvenir. Il velivolo con circa sette persone a bordo partito dall’aeroporto di ‘Simón Bolívar’ e diretto a Bogotà non è riuscito a salire in alta quota, quindi subito dopo la manovra di decollo non andata a buon fine si è schiantato in un piazzale esterno alla zona aeroportuale.

Il jet ha preso in pieno alcuni minori del posto, intenti a vendere piccoli oggetti di souvenir.

Il bilancio delle vittime: due i bambini coinvolti

Il piccolo jet privato di proprietà della compagnia Panamerican Training Center-PTC, un velivolo SF50 che dall’aeroporto ‘Simón Bolívar’ di Santa Marta doveva dirigersi verso Bogotà, non è riuscito a prendere il volo.

Secondo la polizia del posto l’incidente ha coinvolto un gruppo di bimbi che sostavano nei pressi di un piazzale esterno allo scalo colombiano, uno di loro è deceduto, l’altro invece è rimasto ferito in modo grave.

Sette le persone a bordo, due del personale di equipaggio e cinque i passeggeri che sono rimasti feriti lievemente.

I disagi

L’incidente è avvenuto nei dintorni della città costiera di Santa Marta, nel nord della Colombia, in uno scalo ben collegato con l’aeroporto internazionale El Dorado, a 15 km dal centro di Bogotà dove appunto era diretto il velivolo della compagnia privata Panamerican Training Center-PTC.

Infatti, subito dopo l’impatto, lo scalo ha subito ritardi sia nei voli in partenza che quelli in arrivo. Una situazione di disagio per i turisti che nel pomeriggio di ieri si sono trovati a constatare con i loro occhi.

Una situazione che ha creato tanta preoccupazione oltre che incomodo per tutti i viaggiatori in transito nell’aeroporto sudamericano. La situazione presso la stazione aeroportuale colombiana ha ripreso le sue normali attività solamente nel tardo pomeriggio della giornata di ieri.

Sconosciuti i motivi che hanno portato il velivolo dalle piccole dimensioni a schiantarsi e non riuscire a decollare. In corso le indagini curate da parte della polizia locale. Forse un malfunzionamento ai motori.

Tutto quello che sappiamo riguarda il coinvolgimento di due piccoli. Forse una tragedia che si poteva evitare. I video che stanno girando sul web mostrano proprio come il jet si sia schiantato contro un albero.

Una piccola piazzola dove molti minori erano soliti vendere dei manufatti artigianali per i turisti.